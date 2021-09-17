Сколько пассажиров заражается ковидом в самолете?

Уникальное широкомасштабное исследование 10 тысяч туристов авиакомпаний в США подтвердило необходимость прохождения ПЦР-тестов на коронавирус перед посадкой в самолет. Исследование, проведенное в сотрудничестве с американским авиаперевозчиком Delta Airlines, клиникой Майо и Департаментом здравоохранения штата Джорджия, показало, что частота заражения ковидом на рейсах, пассажиры которых перед посадкой получили отрицательный тест, была крайне низкой. Научный отчет опубликован в журнале Mayo Clinic Proceedings, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Риск авиаперелетов зависит от исходных показателей заболеваемости и вакцинации в пункте отправления и назначения, соблюдения масочного режима и других факторов. Так, один молекулярный тест на коронавирус, проведенный в течение 72 часов до вылета, может снизить общее количество туристов, которые попали на рейс в активно болеющими, до уровня, который значительно ниже показателей активного заражения в обществе. Другими словами, чем меньше зараженных туристов окажется на борту самолета, тем меньше уровень заражения их попутчиков. Вот почему, авиакомпании настаивают на сохранении предполетного тестирования для туристов.

Согласно проведенным исследованиям, если тест на ПЦР у всех пассажиров самолета отрицательный, у пассажиров риск заражения Covid-19 составляет менее 0,1%. Кроме того, исследователями было отмечено, что, когда средний уровень заражения жителей США составлял 1.1%, т.е. 1 человек из 100, то в самолетах уровень инфицирования был 0.05%, т.е. 5 человек на 10.000 пассажиров.

"Мы собираемся какое-то время жить с вариантами COVID-19. Эти реальные данные, а не имитационные модели, поэтому, основываясь на этом исследовании, все правительства мира могут создать модель международных путешествий, ориентированную, прежде всего, на вакцинацию и тестирование, а не на карантин", - пояснил главный специалист по здравоохранению Delta доктор Генри Тинг.