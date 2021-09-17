В Шри-Ланке захотели смягчить ограничения для туристов

Власти Шри-Ланки захотели смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что управление по развитию туризма республики (SLTDA) планирует отменить требование об обязательном прохождении привитыми путешественниками ПЦР-тестирования на COVID-19 за 72 часа до прилета в страну, а также о проведении исследования по ПЦР-методу для детей 12 лет и младше.

Отмечается, что в рамках упрощения въезда в страну, вместо ПЦР-тестирования привитым отдыхающим рекомендуется проводить экспресс-тесты по прибытии в Шри-Ланку.