https://news.day.az/tourism/1387948.html Отели в Турции оказались под угрозой закрытия по одной причине
Отели в Турции оказались под угрозой закрытия по одной причине
Президент Ассоциации отельеров и инвесторов Кушадасы Тасеттин Озден заявил, что одной из главных проблем для турецких отелей в условиях пандемии может стать нехватка кадров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил Turizm Ajansı.
По его мнению, многие отели в Турции были вынуждены закрыться из-за нехватки персонала. Он отметил, что некоторые сотрудники отелей переходят на работу в сферы с более высокой зарплатой, при этом правительство уделяет недостаточно внимания этой проблеме.
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