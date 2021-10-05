Отели в Турции оказались под угрозой закрытия по одной причине

Президент Ассоциации отельеров и инвесторов Кушадасы Тасеттин Озден заявил, что одной из главных проблем для турецких отелей в условиях пандемии может стать нехватка кадров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил Turizm Ajansı.

По его мнению, многие отели в Турции были вынуждены закрыться из-за нехватки персонала. Он отметил, что некоторые сотрудники отелей переходят на работу в сферы с более высокой зарплатой, при этом правительство уделяет недостаточно внимания этой проблеме.