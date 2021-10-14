Россия и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма

Турция и Россия договорились оказывать поддержку инвесторам, занимающимся туристической деятельностью в их странах, передает Day.Az со сылкой на агентство Анадолу.

Mинистр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и руководитель Федерального агентства по туризму России (Ростуризм) Зарина Догузова подписали в Анкаре план совместных действий в области туризма между двумя странами.

В рамках данной инициативы планируется сформировать рабочую группу и подгруппу в составе председателя, членов и секретаря от обеих сторон.

Турция и Россия будут поощрять развитие сотрудничества между турецкими и российскими инвесторами, в том числе посредством проведения встреч с их участием.

Обе страны будут обмениваться информацией о текущих инвестиционных проектах в сфере туризма.

Также стороны будут оказывать административную и информационную поддержку мероприятиям, направленным на продвижение инвестиционных проектов, а также инвесторам, занимающимся туристической деятельностью в двух странах.

В рамках договоренности предполагается, что "стороны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций в своих странах, угрожающих жизни и здоровью туристов двух стран (эпидемиологические, террористические, транспортные и иные угрозы)", "информировать друг друга об инцидентах с участием граждан двух стран, пребывающих на территории государства другой стороны с целью туризма".

Документ также предусматривает, что стороны будут сотрудничать с соответствующими органами по защите прав туристов на территории другого государства-участника и при необходимости проводить оперативные консультации по решению проблем с туристами.

Кроме того, стороны договорились усилить прямые контакты в сфере туризма. Это касается обмена данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми структурами и бизнесом, включая рекомендации по потенциальным партнерам.

План совместных действий в области туризма вступит в силу 1 января 2022 года.

Обе страны будут обмениваться статистическими, аналитическими и любыми другими общедоступными данными по вопросам, которые будут регулироваться правительствами в сфере туризма.

Стороны также продолжат сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации (ВТО), Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Подписанный накануне в Анкаре документ охватывает период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.