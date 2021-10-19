Аргентина отменила ограничения на прибытие в страну авиапассажиров

Власти Аргентины сняли во вторник все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введенные ранее из-за пандемии. Об этом сообщило на своей странице в Twitter Национальное управление гражданской авиации южноамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отменяем квоты в отношении количества пассажиров, прибывающих в страну воздушным транспортом <...>", - говорится в сообщении. Дата была выбрана в связи с тем, что во вторник прошло 14 дней после вакцинации 50% населения Аргентины.

На данный момент в страну могут въезжать аргентинцы, иностранные резиденты или туристы, проживающие в соседних странах и прошедшие вакцинацию от COVID-19. С 1 ноября начинается открытие въезда в Аргентину для вакцинированных из других стран мира. Они не должны будут сдавать тест на антиген по прибытии, но сохраняется необходимость сдачи ПЦР-теста на коронавирус на территории страны. Граждане Аргентины, которые не прошли вакцинацию полностью, после въезда должны сдать тест на антиген, а затем ПЦР-тест, чтобы прекратить обязательную семидневную изоляцию.

По данным властей, к настоящему моменту полный курс вакцинации прошли около 25 млн из 45,8 млн жителей республики. Кроме вакцины "Спутник V", для иммунизации населения в Аргентине применяют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer и CanSino. В стране также применяют комбинацию первого компонента препарата "Спутник V" с вакцинами AstraZeneca и Moderna.