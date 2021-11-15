Камбоджа отменила карантин для вакцинированных туристов

Правительство Камбоджи приняло решение отменить все ограничения для иностранных туристов. Новые правила въезда начали действовать с понедельника, 15 ноября. О упрощении правил в воскресенье, 14 ноября, сообщила Phnom Penh Post, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, глава правительства Камбоджи Хун Сен выразил надежду, что новые правила въезда позволят стране полностью возобновить работу и отражает политику других стран региона.

"В то же время, все не вакцинированные путешественники должны по-прежнему проходить 14-дневный карантин", - уточнил премьер.

Хун Сен отметил, что в Камбодже привито от COVID-19 почти 88% населения.

"Таким образом, больше нет необходимости в карантине, за исключением тех, кто не прошел вакцинацию", - сказал он.

Он также подчеркнул, что полностью вакцинированным путешественникам нужно будет только сдать экспресс-тест и ждать результатов в месте жительства. Если результаты будут отрицательными, по словам премьера, туристы смогут путешествовать в любую точку Камбоджи.