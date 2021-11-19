Подготовлен проект по развитию туризма в Карабахе
Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило проект по развитию туризма в Карабахе, на основании которого будут оценены туристические ресурсы и объекты на освобожденных территориях.
Об этом сказал Trend в пятницу завсектором по развитию регионального туризма Агентства Эльгюн Джавадов, передает Day.Az.
По его словам, для участия в проекте планируется пригласить экспертов и специалистов из Турции.
"Подготовлена стратегия в связи с туризмом на освобожденных территориях, согласно которой уже представлена соответствующим органам концепция туристических маршрутов. На сегодня разработана концепция туристических маршрутов "Yolumuz Ağdama", "Yolumuz Füzuliyə" и "Yolumuz Xocavəndə", - сказал Джавадов.
Он добавил, что с участием Агентства в городе Агдам проведен ряд инфраструктурных работ, выдвинуты предложения по созданию туристической инфраструктуры вокруг крепости Шахбулаг.
"Рабочая группа по градостроительству по каждому району выдвигает предложения и заключения в связи с предусмотренным генеральным планом. Поднимаются конкретные вопросы, связанные с туристическими возможностями. Агентство проводит работу по созданию туристических и рекреационных зон", - сказал Джавадов.
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