Украинцы установили рекорд по поездкам в Турцию

Представители турсектора Турции еще до завершения 2021 года достигли цели по турпотоку в Анталью - 9 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За 2021 год в Турции побывали рекордные 2 млн туристов из Украины. Об этом в комментарии Суспільному сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Около 2 млн украинцев поехало в Турцию, в прошлом году - меньше миллиона, то есть это довольно существенный рост. Это, вероятно, вызвано тем, что большинство стран закрыты, как это было долгое время. Такие, как страны Европейского Союза", - сказала Олеськив.

Глава ведомства также добавила, что спрогнозировать поездку в страны Европы украинцам довольно сложно из-за нестабильности, вызванной распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

По данным МИД, Турция остается открытой для украинцев. Попасть в эту страну можно при наличии одного из указанных документов:

сертификат о вакцинации, сделанный не раньше, чем за 14 дней до приезда в страну;

документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа;

или отрицательный результат экспресс-теста на антиген за 48 часов до въезда.

В свою очередь Анадолу сообщает, что представители турсектора Турции еще до завершения 2021 года достигли цели по турпотоку в Анталью - 9 млн человек. Рост турптотока по сравнению с 2020 годом составил 164%