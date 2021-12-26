Вирусолог дал советы по путешествию в пандемию

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, какие меры предосторожности нужно соблюдать, путешествия в пандемию коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила", - заявил он.

Среди важных правил - дезинфекция рук и соблюдение масочного режима в транспорте и в местах большого скопления людей. Специалист напомнил, что маску нужно менять каждые два часа.

"Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску", - сказал Альтштейн.