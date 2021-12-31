Туризм Таиланда встречает Новый год с надвигающимся ужасом "омикрона"

Тайские туроператоры смотрят на европейские и китайские новогодние праздники с ужасом и обреченностью, поскольку Министерство здравоохранения Таиланда прогнозирует наихудший сценарий эпидемиологической ситуации в стране - более 30.000 ежедневных случаев заражения "омикроном" в день в первом квартале 2022 года. Это повлечет новые запреты. Об этом сообщили СМИ Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Какое бы решение ни приняло правительство для борьбы с новой вспышкой, у нас нет выбора, но мы должны строго соблюдать правила экспертов в области здравоохранения, включая приостановку программы Test & Go, которая может быть пересмотрена после 4 января 2022 года", - заявил президент Ассоциации туристических агентств Таиланда Сисдивачр Чивараттанапорн. По его словам, новый сценарий означает, что туристическая сфера вряд ли получит выгоду от китайских новогодних праздников, которые в следующем году пройдут в начале февраля.

По данным Министерства здравоохранения, если новый штамм распространится широко и быстро, в лучшем случае к середине февраля в среднем может быть зарегистрировано 10.000 новых случаев заболевания, но в худшем случае число случаев может превысить 30.000 в день. Эпидемиологическая ситуация в Таиланде, когда доминирующим штаммом был дельта-штамм, достигла пика в августе с рекордным ежедневным максимумом в 23.418 случаев заражения.

Напряженность в туризме

По мере того, как мировое сообщество все больше беспокоилось об "омикроне", ситуация с туризмом стала крайне нестабильной и непредсказуемой. С другой стороны, туристическая деятельность может восстановиться, если у большинства пациентов с "омикроном" проявятся только легкие симптомы, а общая ситуация окажется менее напряженной, чем ожидалось, поскольку туристы будут продолжать путешествовать в обычном режиме.

Ситуация с туризмом в этом месяце пока остается благоприятной, но исключительно за счет туристов, которые еще успели получить одобрение въезда по программе Test & Go. На них тайский туризм продержится еще некоторое время, заявил президент Ассоциации турагентов Таиланда (TTAA) Сутифонг Пхеунфипхоп. Ожидается, что следующие январь и февраль будут спокойными месяцами как для въездного, так и для выездного туризма.

Несмотря на то, что у иностранных путешественников все еще есть возможность посещать королевство по программе "песочница Пхукета", однако спрос будет ограничен, поскольку не каждый турист захочет посетить курортный остров, не говоря уже о предусмотренных семи днях карантина, которые ему придется отсидеть.

Государство хочет поддержать туризм

По словам главы ведомства, местная покупательная способность также, по прогнозам, останется на прежнем уровне, как это было видно на туристической ярмарке с участием 300 туристических операторов, которую TTAA организовала в прошлые выходные в Iconsiam. Правительственная программа субсидирования отелей, на которую кабинет министров выделил дополнительные 2 миллиона номеров, получит много отзывов от местных путешественников, в отличие от программы субсидирования туров в Тайланде, которая может охватить всего 10% доступных мест. По данным Управления по туризму Таиланда, дополнительные номера в рамках программы субсидирования отелей будут открыты для бронирования с 24 января, а поездки начнутся с 1 февраля.