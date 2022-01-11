Раскрыт секрет, как уложить в маленький чемодан много вещей

"Лайфхак" для туристов, как собрать и упаковать наряды для отдыха, сэкономив массу времени, представила в Tiktok @makelifesimpler_. В видео она раскрывает секреты "капсулы" для отдыха, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Помимо того, что вся ваша одежда будет подходить по размеру, эта техника также поможет вам оставаться организованным и не даст вам взять с собой ненужную одежду. Суть проста: вы заранее планируете все свои наряды, поэтому вы упаковываете только то, что вам нужно, экономя ваше время и место", - заявила туристка.

"Капсулу" она собирает следующим образом: на кровать туристка положила последовательно футболку, юбку и нижнее бельё. Затем она сложила обе стороны футболки к центру и снова сложила ее сверху вниз. В итоге получился аккуратный квадрат, вмещающий весь дневной наряд, за исключением туфель. Она последовала этому примеру с еще семью нарядами, чтобы создать аккуратный чемодан, содержащий восемь разных комплектов одежды.

Видео посмотрели более 7 миллионов раз и набрали 225 000 лайков от зрителей, которые были впечатлены лайфхаком. "Этот трюк оказался очень полезным. Упаковывать вещи стало намного проще. Спасибо!", "Это гениально. Я никогда не упаковывал вещи таким образом", - комментирую пользователи.

Однако другие туристы поспешили отметить, что сложно планировать все свои наряды для отпуска заранее, так как в любой момент можно передумать, что вы хотите надеть. "Но что, если вы передумаете и вам не понравится этот наряд?" "А если погода не подыграет?" - спрашивают они.