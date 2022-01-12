Азербайджан посетило в пять раз больше российских туристов

Свыше 70% опрошенных россиян в 2021 году путешествовали по России, наибольший рост спроса зафиксирован на полеты в Калугу, Махачкалу и Нижний Новгород. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Тинькофф Путешествия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Более 70% опрошенных в 2021 году провели отдых в России <...> Лидером по приросту покупок авиабилетов в 2021 году стала Калуга", - отмечается в исследовании, основанном на данных "Тинькофф Путешествий" и опроса в приложении.

Среди зарубежных направлений в 2021 году наибольшей популярностью пользовались Турция, ОАЭ, Греция и Кипр. Спрос на них вырос на 50-70% за год. В то же время популярность отдыха в странах Юго-Восточной Азии снизилась - например, во Вьетнам и Индонезию россияне летали почти вдвое реже, чем в 2020 году. Наибольший рост спроса в 2021 году зафиксирован на путешествия в Таджикистан и на Сейшелы - в 19 и в 12 раз соответственно. Это может быть связано с возобновлением этими странами прямого авиасообщения с Россией, безвизовым режимом и отсутствием обязательного карантина по прибытии, отмечается в исследовании.

По данным "Тинькофф Путешествий", спрос на полеты в Азербайджан увеличился за год на 476%, в Хорватию - на 448%, в Узбекистан - на 236%, в Грузию - на 223%, в Египет - на 214%, в Киргизию - на 194%, на Мальдивы - на 87%. Посетили закрытые для туризма страны в 2021 году 6% респондентов, при этом 40% из них попали туда через другие открытые государства, 25% имели разрешение на въезд, 13% были привиты иностранной вакциной.