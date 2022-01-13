https://news.day.az/tourism/1426289.html Возобновлены авиарейсы Нур-Султан-Баку
Возобновлены авиарейсы Нур-Султан-Баку
Возобновлены авиарейсы из столицы Казахстана Нур-Султан в Баку.
Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана, передает Day.Az.
Отмечается, что 13 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 32 международных рейсов в/из гг. Москва, Будапешт, Дубаи, Стамбул, Минск, Варшава, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо и отменен 1 рейс в г. Франкфурт.
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