Возобновлены авиарейсы Нур-Султан-Баку
Depozit faizini öncədən al!

Возобновлены авиарейсы из столицы Казахстана Нур-Султан в Баку. 

Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана, передает Day.Az.

Отмечается, что 13 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 32 международных рейсов в/из гг. Москва, Будапешт, Дубаи, Стамбул, Минск, Варшава, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо и отменен 1 рейс в г. Франкфурт.