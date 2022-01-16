Таиланд решил ослабить ограничения, устав бояться "омикрона"

Несмотря на распространение штамма "омикрон" COVID-19 в Таиланде, которое вызвало резкий рост ежедневной статистики, в стране призывают продолжить курс на уменьшение ограничительных мер, в том числе и для туристов. Что интересно - данный призыв на этот раз озвучило Министерство здравоохранения, заявив, что "смертность и даже госпитализация от омикрона не находятся на высоком уровне", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По словам министра здравоохранения Анутина Чарнвиракула, число летальных исходов, а также тех, кто находится на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии, по-прежнему остается низким. И, хотя омикрон очень заразен: по некоторым оценкам, 9 из 10 подвергшихся воздействию людей заразятся вирусом, симптомы и последствия гораздо менее серьезны, чем у прошлого варианта "дельта". В итоге Министерство здравоохранения обратилось к CCSA (тайскому аналогу Оперштаба" с просьбой начать ослабление ограничений COVID-19, чтобы попытаться возобновить жизнь и туризм в Таиланде.

"Принятые в настоящее время меры помогли сдержать серьезность вспышки омикрона, но мы должны сохранять бдительность, даже когда ситуация стабилизируется", - добавили в Минздраве.