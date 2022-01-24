Какие места посетят туристы в Карабахе?
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Обнародован список мест, которые посетят пассажиры, отправившиеся в Шушу и Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пассажиры в Шуше посетят равнину "Джыдыр-дюзю", музейный комплекс-мавзолей Вагифа, дом-музей Бюльбюля, мечеть Йухары Гевхар-ага, мечеть Ашагы Гевхар-ага, участок перед административным зданием Исполнительной власти, "расстрелянные бюсты", дом-музей Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы" и Шушинскую крепость.

В городе Агдам запланирована поездка по следующим направлениям:

Дворцовый комплекс-имарат Панахали хана, Музей хлеба, Аллея шехидов, Драматический театр, Джума-мечеть, мечеть Гияслы и крепость Шахбулаг.

Отметим, что по каждому маршруту назначены сопровождающие соответствующего специального представительства и гид Государственного агентства по туризму.