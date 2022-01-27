Рейтинг достопримечательностей для суеверных туристов

Самой популярной туристической достопримечательностью в 2022 году у суеверных туристов, загадывающих желания в разных культовых местах "на удачу", стал фонтан Треви в Риме. Об этом пишет Travel Daily News со ссылкой на исследование PsychicWorld.com, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Индекс популярности высчитывался по трем показателям: среднемесячное количество поисковых запросов локации в интернете, количество хэштегов в Instagram и отзывов на TripAdvisor. Лидером рейтинга с баллом 9,5 из 10 стал римский фонтан Треви - считается, что тот, кто ищет удачу или хочет загадать желание, должен встать спиной к достопримечательности и бросить монетку через левое плечо.

Второе место рейтинга занял собор Святой Софии в Стамбуле с баллом 9,3 - чтобы загадать желание, туристы должны вставить большой палец в отверстие "плачущей" колонны и прокрутить ладонью на 360 градусов. На третьей строчке разместилась дамба Гувера в штате Невада, США, с показателем популярности 9,2 из 10. На подходе к плотине стоят две крылатые десятиметровые фигуры, сделанные из бронзы. По легенде, если потереть их пальцами, это принесет удачу.

Следом за ними идут Карлов мост в Чехии (рейтинг девять), замок Бларни в Ирландии (7,5) и храм Фусими Инари в Японии (7,1). Также в список попал храм Сэнсо-дзи в Японии, Мост любви в Париже, атакующий бык на Манхэттене и Дом Джульетты в Вероне.