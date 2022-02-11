"Узел" Гянджинских ворот

Уже более недели ведутся дискуссии относительно возвращения легендарных Гянджинских ворот - по этому поводу высказался министр культуры Азербайджана Анар Керимов, обнадежив гянджинцев на позитивный исход переговоров с грузинской стороной.

Но почему грузины с такой "завистью" относятся к фрагментам этих ворот? Почему ни правительство Грузии, ни грузинский патриархат никогда не разрешали вернуть ворота или даже выставить их в качестве экспоната? Ведь у нас уже есть хороший опыт налаживания двустороннего сотрудничества по аналогичным вопросам, доказательством чему служит, например, выставка "Шедевры истории" в Центре Гейдара Алиева.

История

Ворота Гянджи были построены в середине XI века (к 1063 году) мастером Ибрагимом Османоглу по приказу шаддадинского правителя Абулашвара Шавура (1049-1067). Эта уникальная жемчужина искусства была привезена в Грузию грузинами, напавшими на город во время Гянджинского землетрясения в 1139 году, и сейчас хранится в монастыре Хелат в Кутаисской области Грузии. На уцелевшей стороне ворот имеются надписи куфическим шрифтом на арабском языке: "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Наш мовла и предводитель Сейид Савур ибн Аль-Фази - да продлит Аллах дни его правления - приказал нам построить эти ворота на пожертвования Гази Абуль Фараджа Мухаммеда ибн Абдулла - да благословит его Аллах. Работа кузнеца Ибрагима ибн 'Усмана Анкавайха. Пятый, пятидесятый, четырехсотый год хиджры.

Претензия грузин

По грузинской версии, царь Деметре I в 1139 году захватил город Гянджу, взял ворота в качестве трофея и затем подарил Гелатскому монастырю. Сегодня половина этих ворот пристроена к стене во дворе монастыря Гелати, напротив гробницы Давида IV, отца Деметре I. Грузины называют царствование Деметре и его отца Давида "золотым веком" своей истории. Несмотря на то, что они претендовали на роль лидера могущественного государства, простирающегося от Черного до Каспийского моря, неоспоримым фактом является то, что в то время у грузин не было сил противостоять сельджукским правителям.

К тому же есть претензии и по теме осаждения Гянджи в 1803 году со стороны Цицианова: утверждается, что поскольку имеются представления о принадлежности Гянджи Грузинской империи во времена правления Тамары Великой, то эти действия Цицианова оправданы, поскольку правопреемницей Грузинской империи была Российская империя.

Судя по всему, у грузино-азербайджанского исторического экспоната интересная и драматичная судьба, и по разным озвученным нами причинам грузинская сторона не желает расставаться с этим экспонатом.

Что случилось с другой частью ворот?

Согласно Азербайджанской советской энциклопедии, во время реконструкции монастыря в 18 веке другая часть Гянджинских ворот использовалась ремонта для кровли.

"Копия" Гянджинских ворот

Во время археологических раскопок в руинах древней Гянджи в 2000 году были обнаружены фрагменты "Ворот Мавзолея" - одних из пяти ворот Гянджинской крепости. На основе этих археологических материалов древние ворота Гянджи были впервые восстановлены в 2007 году Фондом Гейдара Алиева, на них выгравирована упомянутая выше куфическая надпись. На церемонии открытия этого памятника присутствовал Президент Ильхам Алиев, это было незабываемое событие в жизни Гянджи, на открытие собрался весь город.

В 2011 году эти ворота высотой 3 м 70 см и шириной 3 м 40 см, изготовленные из 56 различных чугунных листов, были установлены на своем историческом месте при въезде в город на дороге Гянджа-Баку-Гянджа. В 2012 году здесь началось строительство Музейного комплекса археологии и этнографии "Гянджинские крепостные ворота", и за два года он был уже готов.

Основная часть комплекса, построенного в виде крепости из двух частей, размещенных по обеим сторонам шоссе Гянджа-Баку, общей длиной 50 метров и высотой 22 метра, состоит из пяти этажей, в том числе главная колонна имеет семь этажей. Перед комплексом был поднят национальный флаг высотой 75 метров, а вокруг разбит парк. С правой стороны комплекса-памятника воссоздан герб Гянджи. Две башни соединяет подземный туннель длиной 62 метра.

Мы возлагаем большие надежды на то, что в ближайшем будущем часть этих ворот, являющихся символом воинской славы Гянджи и преданности, любви и уважения гянджинцев к истории своего города на протяжении более тысячи лет, будет возвращена на свою историческую Родину. Совершенно ненужная для монастыря (другого исторического экспоната в монастыре нет, как и какого-либо музея, а ворота никогда не выставлялась ни в одном музее) эти ворота, оставаясь под открытым небом, с годами превращаются в ржавую груду металла, а в Музее археологии и этнографии Гянджи их будут хранить как зеницу ока.

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