Какие страны граждане Азербайджана могут посещать без визы?

На днях Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Сербии о взаимном устранении визовых требований для лиц, обладающих общегражданским паспортом".

Таким образом, Сербия стала 18 государством, с которым у Азербайджана действует безвизовый режим.

Day.Az со ссылкой на Avia Travel представляет список этих стран: