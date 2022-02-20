Какие страны граждане Азербайджана могут посещать без визы?
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На днях Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Сербии о взаимном устранении визовых требований для лиц, обладающих общегражданским паспортом".

Таким образом, Сербия стала 18 государством, с которым у Азербайджана действует безвизовый режим.

Day.Az со ссылкой на Avia Travel представляет список этих стран:

Страна

Допускаемый срок пребывания

1. Беларусь

90 дней

2. Грузия

90 дней

3. Казахстан

90 дней

4. Кыргызстан

90 дней

5. Молдова

90 дней

6. Узбекистан

90 дней

7. Россия

90 дней

8. Таджикистан

90 дней

9. Украина

90 дней

10. Турция

90 дней

11. Иран

15 дней

12. Сербия

90 дней

13. Северная Македония

90 дней

14. Черногория

90 дней

15. Босния и Герцоговина

90 дней

16. Ливан

30 дней

17. Малайзия

30 дней

18. Катар

30 дней