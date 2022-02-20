Какие страны граждане Азербайджана могут посещать без визы? - СПИСОК
На днях Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Сербии о взаимном устранении визовых требований для лиц, обладающих общегражданским паспортом".
Таким образом, Сербия стала 18 государством, с которым у Азербайджана действует безвизовый режим.
Day.Az со ссылкой на Avia Travel представляет список этих стран:
|
Страна
|
Допускаемый срок пребывания
|
1. Беларусь
|
90 дней
|
2. Грузия
|
90 дней
|
3. Казахстан
|
90 дней
|
4. Кыргызстан
|
90 дней
|
5. Молдова
|
90 дней
|
6. Узбекистан
|
90 дней
|
7. Россия
|
90 дней
|
8. Таджикистан
|
90 дней
|
9. Украина
|
90 дней
|
10. Турция
|
90 дней
|
11. Иран
|
15 дней
|
12. Сербия
|
90 дней
|
13. Северная Македония
|
90 дней
|
14. Черногория
|
90 дней
|
15. Босния и Герцоговина
|
90 дней
|
16. Ливан
|
30 дней
|
17. Малайзия
|
30 дней
|
18. Катар
|
30 дней
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