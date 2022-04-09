В Турции разработали дорожную карту для привлечения туристов из России

Власти Турции планируют реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в 2022 году. Об этом сообщила в субботу газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, первым этапом станет выделение кредита в размере $300 млн министерством финансов и казначейства, Кредитно-гарантийным фондом Турции и рядом банков турецким туроператорам Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel, которые находятся в сложной ситуации из-за неопределенности в туристической сфере, вызванной конфликтом вокруг Украины.

Как отмечает газета, в рамках второго этапа было заключено соглашение между упомянутыми туроператорами и турецким национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines о предоставлении 1,5 млн новых пассажирских кресел для самолетов, перевозящих российских клиентов на курорты Турции. Необходимость в этом возникла после того, как США и ЕС ввели экономические санкции против России, затронувшие в том числе и авиакомпании.

Третьей фазой поддержки турсектора станет создание новой авиакомпании, которая будет задействована в перевозке до 1 млн российских туристов.

Россия с 2017 года возглавляет список стран, из которых приезжает наибольшее количество туристов в Турцию. По итогам 2021 года РФ также не утратила лидирующую позицию в этом рейтинге. Турецкие власти рассчитывали в нынешнем году принять более 7 млн российских туристов, однако ситуация вокруг Украины может привести к тому, что Анкара будет вынуждена также привлекать туристов из других стран.