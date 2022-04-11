С высоты воздушного шара - КАППАДОКИЯ

Каппадокию называют уникальным местом Земли и восьмым чудом света. Этот край современной Турции с чрезвычайно удивительным ландшафтом создан природой еще 60 миллионов лет назад. Многовековые образования и древнейшие поселения на этой территории занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают со всех концов света, чтобы полетать на воздушном шаре. А сами турки с гордостью отмечают, что Каппадокия считается местом номер 1 в мире для полетов на этих шарах.

ЛУЧШИЙ СЕЗОН

Посетить Каппадокию можно в любое время года, шары, можно сказать, летают круглогодично. Но учтите, что зимой здесь достаточно холодно - погода минусовая, везде снег и не во всех отелях может быть комфортно тепло. Тем более, что множество отелей стилизовано под пещеры или действительно могут размешаться в пещерных сооружениях. А именно подобные отели не всегда удается обустроить отопительными системами. И чтобы обезопасить себя от дискомфорта лучше посетить Каппадокию в теплое время. Официально туристический сезон здесь начинается в апреле и длится до первой половины ноября. А самыми лучшими месяцами для посещения считаются май, когда везде зелено, и сентябрь, когда созревает виноград.

КАК ДОЕХАТЬ?

Долететь до Каппадокии удобней всего и дешевле из Стамбула, хотя можно из Анкары и Измира (в последние три города есть прямые рейсы AZAL и Buta Airlines). А когда говорим Каппадокия, то подразумеваем аэропорты Невшехир и Кайсери. Прямых международных беспересадочных рейсов в эту зону нет, так как аэропорты в них местного значения. Из Стамбула в эти аэропорты турецкими авиалиниями ежедневно осуществляются по несколько рейсов. Если в зимние месяцы авиабилеты стоили буквально 21-22 евро, то в сезон - 38-45 евро в один конец. Из Стамбула лететь всего 1 час 10 минут (немногим более 500 км.), стюардессы успевают лишь раздать небольшие сухие пайки с едой и напитками и уже пора готовиться к приземлению.

Любопытно, что в аэропорту Стамбула на табло вылетов рейс, к примеру, в Невшехир на английском высвечивается как "Cappadocia", а на турецком - "Nevsehir". Гиды этот сумбур объясняют недостаточным знанием западными туристами названий современных городов Турции, находящейся в местности под названием Каппадокия и желанием упростить для них ориентиры.

Также в Каппадокию можно добраться на автобусе. Расстояние между Стамбулом и, к примеру, Невшехиром, немногим более 700 км., дорога занимает примерно 11-12 часов. В течение для осуществляется несколько рейсов примерно за $20-23. Есть даже ночной, который привлекает некоторую категорию путешественников, желающих сэкономить на отеле и не терять время на дорогу в светлое время суток.

В отличие от авиарейсов в города Каппадокии можно добраться и из других туристических регионов Турции, в том числе Кушадасы, Мармарис, Бодрум, Памуккале, Анталья и других.

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ?

Фактически столицей Каппадокии можно считать Невшехир - достаточно современный уютный город с населением чуть более 300 тысяч. Он был создан в 1954 году и охватывает большую часть исторического региона Каппадокия.

Для отдыха в Каппадокии можно подобрать любой понравившийся город. Но лучше остановиться в том месте, от которого будет ближе к желаемым достопримечательностям. И самым популярным для туристов городом является Гёреме. Он находится в самом центре одноименной долины и здесь множество отелей, размещенных в пещерах, что лучше всего помогает прочувствовать культуру и быт каппадокийцев. Но главное именно Гёреме то самое место, откуда поднимаются и парят в небе воздушные шары. Это место, где, утром проснувшись из окна отеля, можно лицезреть воздушные шары. Место, где большинство отелей на верхних этажах имеют терассы, которые специально построены, чтобы на рассвете безмятежно следить за красотой полета разноцветных шаров.

Второй подходящий для туристов город Каппадокии Ургюп, где расположено множество комфортабельных гостиниц, а также шикарные рестораны, магазины и сувенирные лавки. Из Ургюп, как и Гёреме регулярно организовываются экскурсии во все части Каппадокии.

Другая известная туристическая местность это Аванос, где рядом в скалах Зельве есть интересные пещерные поселения и который славится гончарным искусством. А небольшой город Аксарай находится возле живописных достопримечательностей: старинных городов в скалах, пещерной церкви в долине Ихлара. А Кайсери, хотя и является очень развитым городом региона, не будет так интересен для туристов и оставаться на более, чем 1-2 дня не стоит.

В любом случае если вы прибыли в соответствующий аэропорт или автовокзал, то лучше отправиться в свой отель на ранее обговоренном трансфере. На человека по данным на апрель он обходится в среднем в 90 лир (6 евро), хотя еще в декабре стоил 50 лир. Инфляция!

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

На территории относительно небольшой Каппадокии (в радиусе 70-80 км) более 500 отелей - на разный вкус и цвет, от кемпингов и хостелов до бутик-отелей, обставленных антиквариатом. Учитывая, что Гёреме находится в самом центре Каппадокии, то, наверное, удобнее выбрать отель именно здесь. Но для любителей хорошего вида соседний Учхисар также станет хорошим выбором, так как этот городок расположен на самой высокой точки Каппадокии. Что касается цен, то как и везде в Турции, зимой (не в сезон) цены на проживание достаточно дешевые. Так, с ноября по март проживание на двоих во вполне приличном (3 звезды) центральном отеле Гёреме с завтраком обходилось 20-35 евро. А в отелях категории четыре звезды - примерно 40-70 евро. Соответственно летом номер в трехзвездочном отеле обойдется в 30-50 евро, а в четырехзвездочном - 70-120 евро.

Большинство отелей в Каппадокии работают по системе "Постель и завтрак", лишь в некоторых отелях существует система "полупансион" (завтрак и ужин). Не стоит здесь искать большого количества пятизвездочных отелей, а также гостиниц, работающих по принципу "Все включено".

Несмотря на то, что даже недорогие отели в этом регионе очень комфортны для проживания, но инфраструктура этих древних мест цивилизации также "древняя". По приезду в Гёреме вы можете испытать шок от необустроенности улиц и тротуаров не только ближайших районов, но и даже самого центра города. Представьте себе, что на центральных улицах туристических городков и поселков почти нет нормального асфальта и тротуаров и непонятно почему местные власти вообще не уделяют внимания их благоустройству. Но городская инфраструктура самих городов Нефшехир и Кайсери прямо противоположна Ургюпу, Гёреме и Аваносу в хорошем смысле слова.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Естественно, основным и популярным развлечением для туристов в Каппадокии являются воздушные шары. В принципе полеты осуществляются в любое время года и в любой день, но главное условие - отсутствие ветра. Именно здесь как нигде в другом месте туристы и представители самих компаний, организовывающих туры на шарах, ждут фактически до последнего часа сводки погоды и соответствующее решение контролирующего органа о разрешении или отмене полетов.

Вкратце как происходит этот процесс можно описать так. Как минимум за день необходимо договориться с туркомпанией, которая забирает в 5 утра туристов с отелей. Если разрешение властей положительное, то примерно в 6 - 6.30 происходит посадка в шары. Можно заказать как индивидуальное путешествие воздухом, так и групповое, при этом численность в них может быть от 12 до 25-30 человек. От численности группы зависит и цена полета, насколько меньше людей - настолько дороже. Этой зимой цена самого дешевого полета составляла 60 евро, но с марта стоимость повысилась дважды - до 120 евро. Но это минимальная цена - в зависимости от условий и погоды (в некоторые дни полеты не осуществляются и стоимость возрастает) парение над долинами Каппадокии с высоты птичьего полета может обойтись в 150-200 евро всего за один час. Завершение полета празднуется бокалом шампанского, совместным фото и выдачей сертификата о совершении экскурсии. Таким образом, к 8-ми утра вы уже снова возвращаетесь в отель, можете позавтракать и отдохнуть.

Как говорилось выше , выбор именно Национального парка Гёреме (внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) в качестве жилья интересно тем, что это фактически музей под открытым небом. Он окружен городами Невшехир, Ургюп и Аванос и является целым комплексом скальных образований, пещер, монастырей и церквей. На территории национального парка можно осмотреть пещерные церкви: Яблочная церковь, Церкви Святого Василия, Святой Екатерины, Святой Варвары, Иисуса Вседержителя, Змеиная церковь, Темная церковь, Церковь с сандалиями и другие. Многие места можно совершить как совершая пешие прогулки, так и на автомобиле или скажем на квадроциклах. Так двухчасовая поездка на квадроциклах по нескольким топовым географическим достопримечательностям в марте стоила 300 лир - 18 евро. В группе, под руководством гида, может быть от трех и выше туристов. Вы сами водите квадроцикл, вам выдают специальные каски, похожие на каски солдат-мотоциклистов гитлеровской Германии. От собственного вождения и посещения панорамных мест вы гарантированно получите массу удовольствия.

Для удобства туристов все местные экскурсионные бюро предлагают однодневные туры, разделенные по цветам. Самый популярный "красный тур" (40-45 евро) предполагает посещение крепостиУчхисар (самой высокой точки Каппадокии), парка Гёреме, пещерных церквей и монастырей, Долины любви, Долины монахов, Долина воображений, гончарного городка (с посещением дорогих мастерских м магазинов) и города Ургюп. "Зеленый" и "синий" туры стоят также 40-45 евро, и вы можете ознакомиться с другими интересными достопримечательностями и красотами региона, в том числе подземными пещерами, в частности, Каймаклы и Дяринкую. В этих лишь частично изученных пещерах прекрасно сохранились комнаты, тоннели, колодцы и в древности могло проживать до 20 000 человек. В каждый из подобных туров включены трансфер из вашего отеля и обратно, входные билеты в музеи, гиды (языки по выбору), обед и страховка.

За 250 евро можно заказать и индивидуальные туры. Если вы едете группой из 4-х человек, тур на человека обойдется за 62,5 евро. Группу будут сопровождать сразу два гида, владеющие турецким, русским и английским языками. Индивидуальные туры, конечно, выгодны своим комфортом, мобильностью и возможностью за более короткое время осмотреть больше достопримечательностей из нескольких туров.

Здесь вам предложат множество экскурсий, в том числе "Подземный мир" (60 евро), "Сказочные дымоходы" (60 евро), "Вкус Каппадокии" (205 евро), "Закат над Каппадокией" (40 евро), "Турецкая ночь" (30 евро), "Верховая езда" (60 евро), "Джип-сафари" (80 евро) и др. Все зависит от вашего выбора и кошелька. Не забудьте, что в экскурсионных бюро, как и на базарах можно торговаться, в особенности если вас несколько человек.

Кстати, по дороге от Каппадокии в Анкару находится второе по величине соленое озеро в Турции - Туз. Отличительной чертой этого озера размерами 80 километров длиной и 50 километров шириной, является то, что оно розовое и здесь можно полюбоваться популяциями розовых фламинго.

ЧТО ПОЕСТЬ?

Считается, что кухня в Каппадокии вкусная, сытная и даже несколько тяжелая, как и по всей Турции. Визитной карточкой местной кухни является "тести-кебаб" (testi-kebap). Это мясо, в большинстве своем баранина, запеченная в глиняном горшочке с овощами, и напоминает азербайджанский пити. Но интересна сама подача блюда. Официант прямо перед столом разбивает горшочек на две половины небольшим молоточком или специальным ножом. Сам турист также может разбить, снять верхнюю крышку и начать есть. Интересно и то, что глиняные крышки не выбрасываются: желающим раздают маркеры, и каждый может оставить автограф на своей крышке. А лучшие росписи затем выставляются на показ другим гостям ресторана. В большинстве ресторанов "тести-кебаб" можно попробовать за 100-150 лир (7-10 евро).

В ресторанах также популярны "манты" (manti) - маленькие дюшбяря (пельмени) с начинкой из баранины или говядины. Здесь, как и в Азербайджане, принято, что хорошая хозяйка должна уместить в ладони по 30-40 штук. Заказать манты-дюшбяря можно в большинстве ресторанов Каппадокии за 70-100 лир (4-6 евро).

Еще одно популярное блюдо, предлагаемое туристам, как и в Азербайджане, "садж кавурма" (saç kavurma) - тушеное в собственном жире мясо с овощами на садже над огнем. Но подают его в Каппадокии обычно с рисом. Цена - 70-110 лир (4-7 евро).

В целом, рестораны в Каппадокии по азербайджанским меркам недорогие. Средний счет на двоих (с безалкогольным напитком) может обойтись и в 130-170 лир (8-11 евро).

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ?

Если вы собираетесь делать шоппинг в Каппадокии, то лучшим местом будет Невшехир, где есть два крупных торговых центра с популярными брендами. В качестве сувениров же из Каппадокии привозят ковры, вина, керамику, сладости, сыры, изделия из оникса, тряпичные куклы из села Соанлы.

Счастливых путешествий!

AviaTravel

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