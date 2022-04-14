Южная Корея может отенить большинства ковид-ограничений

Южная Корея допустила отмену большинства коронавирусных ограничений для местных жителей и иностранных туристов на следующей неделе. О скором смягчении антиковидных мер сообщает ТАСС, передает Day.Az.

Уточняется, что официальное заявление о таком решении будет сделано центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам 15 апреля.

Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ен Нэ рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность отмены ограничения продолжительности работы заведений, упразднения масочного режима вне закрытых помещений и других мер.

По словам корейских экспертов, в ближайшее время в стране полностью отменят карантинный режим, действующий на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции.