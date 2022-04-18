https://news.day.az/tourism/1454295.html Круизный лайнер вернулся в Сидней после двухлетнего запрета - ВИДЕО
Круизный лайнер вернулся в Сидней после двухлетнего запрета - ВИДЕО
"Мы дома" гласит баннер на круизном лайнере Pacific Explorer, который после более чем двухлетнего запрета возвратился в родную сиднейскую гавань, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Толпы людей собрались встретить судно, преодолевшее 18 тысяч километров на пути обратно в Австралию.
Почти год круизный лайнер провел у берегов Кипра в ожидании отмены антикоронавирусных ограничений, введенных Канберрой в марте 2020 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре