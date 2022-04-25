Между Баку и Душанбе откроется прямой авиарейс

Ведутся работы по открытию прямого авиарейса между Баку и Душанбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли на круглом столе, посвященном 30-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, организованном Центром анализа международных отношений и посольством Таджикистана в Азербайджане.

Посол сообщил, что изучаются новые возможности для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном.

"Существует большой потенциал для увеличения товарооборота между двумя странами. Думаю, что открытие прямого рейса также позволит увеличить товарооборот", - сказал Соли.