Аэропорт Израиля эвакуировали

Американская семья вызвала панику в аэропорту в Израиле, пытаясь провести неразорвавшуюся бомбу, пишет The Guardian. Туристы планировали забрать снаряд в качестве сувенира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел в аэропорту "Бен-Гурион". Как объяснили туристы из США, они нашли бомбу во время посещения Голанских высот, где в 1967 году проходили сражения во время Шестидневной войны. Снаряд заметили сотрудники безопасности воздушной гавани, когда семья проходила досмотр.

Сотрудники аэропорта объявили экстренную эвакуацию - началась паника. Сообщается, что один пассажир был госпитализирован с травмами, полученными при попытке бегства через ленту выдачи багажа. Позже стало известно, что семье разрешили сесть на рейс после допроса полицейскими.