Американский отель добавил в меню ресторана салат за 1912 долларов

Пятизвездочный отель "Беверли-Хиллз" в Лос-Анджелесе, США, добавил в меню своего ресторана Polo Lounge специальную версию салата "Маккарти" (McCarthy Salad), цена которого составляет 1912 долларов.

Об этом сообщает Independent, передает Day.Az.

По информации издания, блюдо названо в честь американского капитана команды по поло и постоянного гостя ресторана в 1940-х годах Нила Маккарти. Обычно в салат входят два вида зелени, курица-гриль, свекла, яйца и авокадо, а в качестве заправки используется дижонская горчица. При этом его цена составляет 44 доллара.

Новая версия знаменитого блюда приурочена к 110-летнему юбилею открытия отеля. Люксовый салат украшен омаром, икрой и золотыми хлопьями. Он подается официантами в белых перчатках в чаше, специально изготовленной французским фарфоровым домом Bernardaud, и идет в наборе с бутылкой шампанского Dom Pérignon.

Отмечается, что часть выручки от продажи салата будет направлена в благотворительную организацию LA Conservancy, занимающуюся сохранением исторических памятников Лос-Анджелеса.