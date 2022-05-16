https://news.day.az/tourism/1462063.html Самолет из Баку в Нахчыван вернулся в аэропорт
Самолет из Баку в Нахчыван вернулся в аэропорт
Командир экипажа воздушного судна ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2 251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе нахчыванского аэропорта.
Как сообщили в понедельник Day.Az в AZAL, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:37.
"Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий", - отмечается в сообщении.
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