Самолет из Баку в Нахчыван вернулся в аэропорт

Командир экипажа воздушного судна ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2 251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе нахчыванского аэропорта.

Как сообщили в понедельник Day.Az в AZAL, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:37.

"Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий", - отмечается в сообщении.