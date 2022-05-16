Открываются новые рейсы из России в Баку

Авиакомпания "ЮТэйр" начнет выполнять рейсы из Грозного в Сочи и Баку (Азербайджан), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в своем телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Рейс по маршруту "Сочи-Грозный-Баку" и в обратном направлении будет выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

Как сообщалось, ряд крупнейших авиакомпаний РФ в последние месяцы начал регулярные полеты из/в Грозный. В частности, авиакомпании "ЮТэйр" с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю. Также "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю - из Грозного в Анталью. С 5 мая компания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.

С конца марта 2022 года авиакомпания S7 открыла новый ежедневный рейс из Грозного в аэропорт Домодедово (Москва).

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 мая запускает регулярные рейсы из Грозного в Москву и обратно, с 10 июня два раза в неделю будут выполняться вылеты в Грозный из Екатеринбурга.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года - до 713,837 тыс. человек. При этом в 2022 году планируется увеличить по сравнению в 2021 годом пассажиропоток на 15-20%. Такие показатели будут достигнуты за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.