Выставка ATM в Дубае: мировой туризм ждет ренессанса

В Дубае завершилась выставка Arabian Travel Market - традиционный ежегодный слет профессионалов отрасли со всего мира, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Больше инвестировать, больше ездить

Слет этого года оказался на 85% больше прошлогоднего: полторы тысячи стендов, представляющих 158 международных направлений, посетили до 20 тысяч человек. Главной идеей мероприятия этого сезона стали перспективы Ближнего Востока в плане глобального инвестиционного лидерства в сфере туризма и путешествий. В течение 4 дней представители отрасли обсуждали, как будет выглядеть туризм завтрашнего дня.

Директор выставки Даниэль Кертис уточнила: "Мы постарались учесть динамику последних 12 месяцев и сосредоточиться на траектории развития рынка в будущем. Это и стало общим вектором для всех участников форума".

Мероприятие стало своего рода витриной для стран и городов, жалеющих привлекать больше туристов. Даниэль Росадо Байон, директор Испанского совета по туризму, ждет гостей с Ближнего Востока: "У нас прекрасная погода, - отметил он. - У нас вас ждут невероятные впечатления, причем не только летом, но и круглый год по всей стране. Развлечений огромный выбор - от пляжей до горнолыжных курортов. И можно сказать, что Испания - это целый мир внутри страны.

Тем временем компания Emaar Hospitality, расположенная в Дубае, объявила об открытии пяти новых отелей в Объединенных Арабских Эмиратах и о скором расширении своей деятельности на международном уровне.

Марк Кирби, ее операционный директор, раскрыл карты: "Программа расширения опирается на нашу уверенность в потенциале новых вложений. Если посмотреть на первый квартал этого года, то заполненность гостиничного сектора Дубая составляла почти 92%. Это рекордный показатель, подтверждающий наши прогнозы. А с учетом предстоящего в конце года Чемпионата мира по футболу и связанного с этим всплеска спроса, уверен, что перед нами открываются самые широкие горизонты".

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что к 2024 году в мире будет 4 миллиарда путешественников. Даниэль Кертис согласна с прогнозом: "Судя по разнообразию новых предложений, представленных на выставке, по числу участвующих здесь представителей аэропортов, авиакомпаний, нам очевидна несомненная тенденция к росту".

Скандинавы едут в Дубай

J.Lindbergh, скандинавский производитель модной одежды, открыл флагманский магазин в торговом центре Dubai Mall. Мы поговорили с директором марки Хансом Кристианом Мейером. Это настоящий тяжеловес от фэшн-индустрии. У него за плечами - 10-летняя карьера в Ralph Lauren и руководство группой Tiger of Sweden. Мейер объясняет, почему ставит на Дубай.

"Мы вышли из пандемии (по крайней мере у нас в Скандинавии) и считаем, что сейчас самое время продолжать инвестировать в бренд. Мы видим, что Dubai Mall, который до коронавируса насчитывал 90 миллионов посетителей, восстанавливается, и 98% сегодняшних туристов идут туда на шопинг. Так что это не просто флагманский адрес Дубая или Ближнего Востока, нет, для нас это адрес международного значения". Мейер убежден, что его коллекции найдут на Ближнем востоке своего покупателя. "Мы продаем мечту. Мы продаем эмоции, которые люди начинают испытывать, взаимодействуя с брендом. Это касается буквально всего: дизайна, качества, экологичности наших вещей. Эти эмоции мы проводим через наши маркетинговые кампании, коммуникации, это то, что видят в нас наши клиенты".

Не опоздать улететь... на такси

От выставки и моды к авиации: именно эту отрасль считают определяющей многие предприниматели в Кремниевой долине. Такие компании, как Archer, Joby и Wisk, работают над проектами лайнеров с электрическим приводом, они взлетают и садятся вертикально, как вертолеты, а затем летят вперед с ускорением, как обычные самолеты.