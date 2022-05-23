Популярные пляжи курортов Средиземноморья накрыло гниющим илом

Одно из самых популярных летних мест отдыха среди иностранных туристов в этот раз может стать менее живописным и привлекательным, чем в предыдущие годы. Речь идет о курортах Испании, пляжи которой накрыло "гниющим" илом - местные власти приказали его не убирать, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщили испанские СМИ, в своем решении чиновники руководствовались заключением экологов-экспертов. По их мнению, донные образования являются частью морской жизни и ее сохранения, а также борьбы с изменением климата.

Например, в некоторых частях Аликанте, расположенном на берегу Коста Бланка Средиземного моря это правило вступило в силу, и 20 мая местные власти объявили, что утвердили приказ о защите разлагающихся водорослей любой ценой. Гниль выглядит и пахнет неприглядно, примерно, как пляжи Анапы в июле-августе, и раздражает загорающих туристов. Уточняется, что другие курорты по всей Испании также намерны сохранить слякоть из водорослей, несмотря на то, что любителям пляжного отдыха приходится прыгать или пробираться через нее, чтобы войти в море.

Что говорят экологи?

Испанский институт прибрежной экологии рекомендовал отложить уборку "гнили" до наступления высокого сезона, но убирать ее будут не везде, а только на самых оживленных пляжах. Совету Валенсии, куда входит город-курорт Аликанте, в третью неделю мая пришлось расчистить часть морской травы с оживленных пляжей из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Испании. Однако чиновники ввели меры по сохранению водорослевых отложений на остальной береговой линии, которые могут не понравиться иностранным туристам.

Институт прибрежной экологии заявил следующее: "Водоросли и остатки морских растений играют важную экологическую роль в прибрежных экосистемах.

"Эта роль четко прописана в критериях, по которым пляжи могут получить статус Голубого флага".

Вот что указано на сайте Голубого флага: "Знаменитый Голубой флаг - одна из самых признанных в мире добровольных наград для пляжей, пристаней для яхт и операторов устойчивого водного туризма. Чтобы получить Голубой флаг, необходимо выполнить ряд строгих экологических, образовательных, безопасных и доступных критериев".

Институт прибрежной экологии пояснил, что прибрежные районы Испании - это не просто "актив местной сферы отдыха, который нужно только содержать в чистоте", а скорее "природная и жилая среда". Туристам напомнили, что до тех пор, пока водоросли не станут "вредными" для любителей пляжного отдыха, они "неизбежны и должны быть приняты" как часть природы.

Научный директор Габриэль Солер объяснил, что, когда для очистки от водорослей были привлечены фирмы, 80 процентов очищенного материала на самом деле составлял песок, что, таким образом, способствовало эрозии пляжа. Кроме того, он обнаружил, что "чем дольше остается посидония (род морской травы), тем лучше". Но это может "убить" желание туристов приезжать на испанские курорты, поэтому "гниющий" ил оставили только в бухтах и природных пляжах лежат круглый год, но разрешили убирать на городских пляжах в высокий сезон, который приходится на период между июнем и августом. В остальное время туристам придется адаптироваться.

Испанский политик Моника Ольтра объяснила, действия властей "отвечают необходимости защищать эти экосистемы из-за их большого экологического богатства, поскольку они населены более чем 400 видами растений и 1.000 животными, многие из которых представляют коммерческий интерес, а некоторые могут из них могут исчезнуть". Но, несмотря на экологические преимущества, визуальное загрязнение оказывается слишком сильным для некоторых туристов. В баре Platja d"en Bossa на Ибице один бизнесмен заявил: "Раньше у нас было до четырех рядов гамаков, но теперь там нет даже пляжа".

Местные жители также обратились в социальные сети, чтобы выразить свое неудовольствие, один из них прокомментировал ситуацию так: "Посидония разлагает органические вещества, накапливать их на городских туристических пляжах опасно для здоровья. От них пахнет гнилью".

Справка: Posidonia oceanica, также известная как трава Нептуна или средиземноморский цепень, представляет собой вид водорослей, встречающийся в Средиземном море.

Местный совет заявил, что в районах, где песок был смыт, посидония оставлена "для того, чтобы действовать как естественный барьер и, таким образом, способствовать восстановлению пляжа".

В маленьком городе Эльче с 9 мая было очищено 200 кубометров посидонии, чтобы улучшить "имидж" района, и в ближайшие недели эта цифра увеличится, заявил член совета по пляжу Эктор Диес. Тем не менее, он объяснил, что водоросли на самом деле являются признаком хорошего качества воды на побережье Эльче, и сетовал на то, что это доставляет неудобства любителям пляжного отдыха. А в прибрежном Бенидорме местный совет не намерен отказываться от своих экологических замыслов и объясняет приезжающим туристам о важности посидонии, несмотря на недовольство последних.