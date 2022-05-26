Uzbekistan Airways увеличит частоту полетов в Баку

Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту авиарейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По ее данным, рейсы по этому маршруту выполняются по вторникам и четвергам. С 5 июня они будут выполняться и по воскресеньям.

Стоимость авиабилета по направлению Ташкент - Баку без багажа составляет от 2 024 036 сумов (183,62 доллара), а с багажом - от 2 260 765 сумов (205,1 доллара).