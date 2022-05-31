Люди, посвятившие жизнь небу! Будни семейной пары бортпроводников AZAL

Это статья о необычной семейной паре: супругах, которых редко застанешь дома вместе - они чаще встречаются в аэропорту. Мохсум и Лала Гасымовы более 10 лет работают бортпроводниками AZAL. Их рассказ не только о тонкостях профессии, семье, любви и взаимопонимании, но и об ответственной, а порой неоценимо важной работе во время полета.

Так как интервью публикуется в Международный день бортпроводника гражданской авиации редакция Aviatravel.az поздравляет всех бортпроводников авиакомпаний "Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways. Будьте здоровы, счастливы! И спасибо вам за труд!

Про путь в авиацию

Лала: В авиацию пришла спонтанно: подавала документы на свободную вакансию в одном из туристических агентств, напротив которого находился офис частной авиакомпании (речь о 2009 годе). Она проводила набор на бортпроводников. Оставила и там свою анкету, а вскоре меня пригласили на собеседование. На сегодня я больше 12 лет в небе! Из них 11 лет - в национальной авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии".

В эту профессию попала легко, но это не значит, что она дается так просто. Необходимо пройти этапы собеседований, тщательную медкомиссию, специальное обучение и многочисленные тренинги. И после всего этого будущие бортпроводники допускают к полетам, но первоначально в качестве стажеров.

Мохсум: К профессии бортпроводника шел "постепенно". К тому времени за плечами у меня уже был опыт работы в гражданской авиации: некоторое время работал на разных позициях в национальной авиакомпании. Узнав от друзей о наборе на бортпроводников в частную авиакомпанию, решил попробовать на вкус новую для себя сферу. Мы с Лалой (супругой) одновременно прошли набор в эту авиакомпанию.

После интервью и собеседований, медкомиссии, обучения, случился мой первый тестовый (стажерский) рейс на самолете Ту-154 - он был в Минеральные Воды. В авиации уже 17 лет!

Об улыбке, творящей чудеса

Мохсум: Бортпроводники подготовлены к любым нештатным ситуациям, которые могут случиться во время полета.

На эту вакансию однозначно не будут рассматривать физически или психически нездорового кандидата. Бортпроводник должен быть спокойным, вежливым, иметь высокий уровень самоконтроля, коммуникабельным, приятной внешности, выражать свои мысли ясно и точно, уметь сопереживать.

Лала: А еще быть терпеливым и приветливо улыбаться пассажирам, как добрым знакомым, даже вопреки плохому настроению. Оставляем свое плохое настроение на земле, заходим в салон самолета и улыбаемся. Открытая и искренняя улыбка творит настоящие чудеса, успокаивая даже самых "сложных" пассажиров.

О пассажирах-нарушителях

Лала: По большей части во время полета к нам обращаются люди, которые панически боятся летать - аэрофобы. Стараемся максимально смягчить их переживания, учим справляться или бороться со страхом и напряжением.

А иногда пассажиры к нам обращаются с вопросами о стоимости билетов или багажа. Бортпроводники не владеют этой информацией, по этому поводу лучше всего зайти на официальный сайт авиакомпании или обратиться по колцентру.

Но случается встречать пассажиров-нарушителей, пренебрегающих правилами безопасности авиакомпании. К примеру, некоторые игнорируют значок "Пристегните ремни" и разгуливают по салону. Или, развлечения ради, шутят, произнося определенные выражения и слова, которые нельзя говорить на борту самолета.

Мохсум: Такие шутки и не смешны вовсе. Они могут быть чреваты не просто неуместной паникой среди пассажиров, а тревогой во всем аэропорту (если борт не взлетел), или экстренной посадкой самолета (если борт находится в полете). Приходится объяснять "шутнику", что его поведение чревато наказанием - могут и арестовать.

В случае нарушения правил авиакомпании пассажиру делается устное предупреждение. Если его действия все так же неконтролируемы, ему вручается письменное предупреждение. По прилету с ним беседуют представители правоохранительных органов. Также пассажиру придется оплатить все неустойки, произошедшие, к примеру, из-за задержки рейса или внеплановой посадки самолета в другом аэропорту по его вине.

О плавающем графике

Мохсум: Нашей работе чужд график "с 09:00-10:00 до 18:00-19:00". Мы летаем независимо от времени суток, можем вернуться домой, как обычный сотрудник офиса - в 18:00, а можем и в 5 утра. Мы приезжаем задолго до выполнения рейса, постоянно меняем часовые пояса, редко появляемся дома, меньше видим родных. Но мы кладезь важной информации: знаем все типы пассажирских самолетов, технику безопасности при возможных аварийных посадках, правила оказания первой медицинской помощи пассажирам и т.д. Вся наша работа связана с обеспечением безопасности и комфорта пассажиров.

Лала: Осознание того, что занимаюсь по-настоящему нужным, полезным и ответственным делом, заставляет влюбляться в работу с новой силой. Сложно, вкусив эту профессию, спуститься на Землю и работать без ощущения полетов. Каждый рейс - это маленький, но очень интересный кадр из жизни.

О коллективе, что дружная семья

Мохсум: У нас замечательный дружный коллектив бортпроводников, готовых помочь/поддержать друг другу в любом вопросе. На каждый рейс формируется новая бригада, ее состав постоянно меняется. В мои обязанности, как бригадира, входит организация ее работы. Для любого экипажа важен позитивный настрой, который бригадир задает перед началом рейса. Так лучше происходит обмен информацией и каждый член экипажа спокойно, без лишнего и совершенно ненужного напряжения, работает на своем участке ответственности. У меня лично не было такого, чтобы мой экипаж не справился с чем-то во время полета.

О любви, которая начинается с дружбы

Мохсум: Набор на бортпроводников в частную авиакомпанию мы с супругой прошли одновременно, работали вместе. До женитьбы очень долгое время дружили, общались и встречались ежедневно в одной компании - компании наших друзей бортпроводников. Спустя два года дружбы я спросил у ее отца разрешения встречаться с ней, рассказал, что отношусь к ней иначе и намерения мои относительно Лалы очень серьезные.

Лала: А до этого его настойчивость спасла мою жизнь. Мне внезапно стало плохо, самочувствие ухудшалось, а я все готовилась к рейсу. Но он, несмотря на мои претензии, отвез меня к врачу. Обнаружили острый аппендицит, требовалась срочная операция. Если бы не его настойчивость, не знаю, как бы все сложилось.

О дне свадьбы

Лала: Так как наша с супругом жизнь крепко-накрепко переплетена с гражданской авиацией, то свадьбу мы планировали сыграть 2 июня - в День работников гражданской авиации. Но почти все свадебные помещения на этот день были забронированы заранее. Пришлось перенести дату свадьбу на день вперед, сыграли ее в не менее знаковый день - Международный день защиты детей.

О том, что нельзя летать вдвоем

Лала: По правилам авиакомпании нам запрещено вдвоем летать - супругов не ставят в один рейс.

А еще, мне очень повезло, что супруг из той же профессии, что и я. Если дома не готовы мириться с нестабильным графиком второй половины, то чаще всего приходится делать выбор между работой и семьей. Но мы друг друга понимаем, оказываем поддержку в семье, взаимозамещаем друг друга, когда остаемся с детьми. У нас растут двое замечательных детей.

О том, кто в семье главный

Лала: Однозначно супруг! Мы вместе обсуждаем, проговариваем все нюансы, слушаем друг друга, взвешиваем все "за" и "против". Но окончательное решение в нашей семье - за Мохсумом. Во всем и всецело полагаюсь на него.

Мохсум: Залог семейного счастья - это уважение и доверие. Если все это есть, то возможно построить полноценные и счастливые отношения и при нашей работе.

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