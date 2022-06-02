Сколько тратят туристы в Азербайджане на "Формуле-1"?

Каждый турист, приехавший в Баку, чтобы посмотреть Гран-при Азербайджана "Формулы-1", тратит среднем 3000 долларов.

Об этом Trend сказал в четверг председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туризма Азербайджана" (AzTA) Ахмед Гурбанов, передает Day.Az.

По его словам, те, кто приезжает посмотреть "Формулу-1", как правило, фанаты гонки с высокими финансовыми возможностями.

"Туристы, приезжающие в Баку, чтобы посмотреть гонки "Формулы-1", чаще останавливаются в пятизвездочных отелях, пользуются другими туристическими возможностями страны. Из-за определенных ограничений во время пандемии наша страна не смогла получить большой доход от гонок "Формулы-1". Число туристов, которые приедут на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в этом году, будет, как минимум, таким же, как в 2019 году", - сказал Гурбанов.

По его словам, основываясь на мониторинге, проведенном в предыдущие годы, можно сказать, что болельщики, приезжающие в Баку, чтобы посмотреть гонки "Формулы-1", тратят достаточно денег в туристических зонах столицы, объектах общественного питания.

Гурбанов добавил, что ожидается прибытие болельщиков "Формулы-1" в основном из Европы.