Из каких стран туристы приезжают в Азербайджан?

Обнародовано число иностранцев, прибывших в страну в прошлом месяце.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Государственном агентстве по туризму сообщили, что в мае страну посетили 137 491 иностранный гражданин.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 166%. Так, в мае 2021 года страну посетили 51 637 иностранцев.

В январе-мае текущего года число иностранных граждан, прибывших в страну, составило 468 170 человек. Это на 118% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-апреле 2021 года Азербайджан посетили 214 628 иностранцев.

В пятерку стран, откуда приехало большинство гостей, вошли Турция (32 726), Россия (28 824), Иран (16 139), Саудовская Аравия (8671) и Грузия (6314).