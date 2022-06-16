Солнце, море, песок - Список стран для пляжного отдыха

Лето потихоньку вступает в свою жаркую фазу, и на носу сезон отпусков. И уже давно пора задуматься о тихом безмятежном или наоборот энергичном, полном приключений пляжном отдыхе. В Азербайджане пляжный сезон стартовал 15 июня, но в этой статье мы постараемся рассмотреть варианты такого отдыха за рубежом с возможностью прямого авиасообщения из Баку.

Необъятная Турция

Эта братская страна продолжает лидировать среди граждан Азербайджана на число ежегодных поездок как на экскурсии и шопинг, так и на пляжный отдых. Причин для этого много - близкая культура и языки, знакомая еда, дешевые цены на туры, отели, экскурсии, географическое расположение и еще многое. Но главное в том, что в этой стране множество курортов и во многие из них ежедневно отправляются по несколько переполненных туристами рейсов.

А пляжных курортов здесь действительно много. Самое популярное, конечно, анталийское побережье Средиземного моря. Если не считать самого центра - города Антальи, то самыми известными курортами являются недорогие и массовые Алания, Сиде, Кемер, Манавгат и относительно респектабельный Белек.

Азербайджанские и турецкие авиакомпании ежедневно совершают рейсы в региональный курортный центр - Анталью и ближайший город Аланью. Туры в этот регион считаются самыми дешевыми не только для самой Турции, но и для всего Средиземного моря. Так, недельный турпакет в июне в Анталию можно найти в Баку за $390, включая питание по системе "Все включено". Туристический сезон начинается уже с апреля и заканчивается в ноябре.

Более дорогим и относительно прохладным в летний сезон регионом Турции является Эгейское побережье - Бодрум, Мармарис, Фетхие, Чешмя, Кушадасы, Дидим. В этой линейке самыми дорогими курортами можно считать Чешмя, Фетхие и Мармарис, которые всегда предпочитали европейские туристы, главным образом немцы и британцы. Соседствуют они с греческими курортами, и вода здесь часто бирюзовая, а воздух приятно прохладный.

Для посещения этого региона можно воспользоваться аэропортами как в Бодруме и Даламане, так и Измира. Последнему довольно близки Чешмя и Кушадасы. Цены на турпакеты в этот регион несколько выше, чем в анталийское побережье и обычно начинаются от 580-600 евро за неделю.

Больше всего рейсов в день выполняется между Баку и Стамбулом, на окраинах которого, в особенности в азиатской части, также есть несколько пляжей, в том числе на Принцевых островах (Адалар).

Стамбул - самое популярное направление для азербайджанцев, поэтому цены билетов в Стамбул в одном направлении обычно начинаются от 250-300 манатов. А стоимость турпакета на 4 ночи c трехзвездочном отеле с завтраком в Стамбул может обойтись в $400.

По ту сторону Каспия - Казахстан

Одним из направлений, о котором азербайджанский турист, может до сих пор не задумывался о пляжном отдыхе - это Казахстан, а точнее прикаспийский Актау. С 18 марта бюджетная Buta Airways трижды в неделю (по вторникам, пятницам и воскресеньям) выполняет регулярные полеты по маршруту Баку-Актау-Баку. Билеты на лето в этом направлении пока еще можно приобрести по цене от 90 манатов в одну сторону.

Сам прикаспийский Актау считается гордостью казахстанцев, так как это единственное место в стране, где местное население и туристы могут насладиться радостями пляжного отдыха. В городе находится несколько хорошо благоустроенных пляжей, среди которых самые популярные - Нур-Плаза и Манила. Песочные пляжи оборудованы платными шезлонгами, беседками и зонтиками, работают кафе и рестораны.

Пляжный сезон в Актау достаточно длительный, с середины мая до октября. Середина лета - самое жаркое время года, температура воздуха поднимается выше 40 градусов, поэтому отдых у воды считается здесь самым комфортным. Стоимость в июне трехзвездочного отеля с завтраком варьируется в среднем в пределах 55-75 манатов за двухместный номер. Недалеко от побережья можно найти номер пятизвездочного отеля на двоих за 100-120 манатов.

Теоретически отдохнуть на пляже можно и в российской Астрахани и Сочи. Авиарейсы в этом направлении обязалась выполнять российская авиакомпания "Азимут".

Стандартный Батуми

Среди стандартных направлений для пляжного отдыха азербайджанцев можно назвать грузинский Батуми. Благо, в последние годы Buta Airways ежегодно на летний сезон совершает свои недорогие перелеты на грузинское побережье Черного моря и пользуется достаточной популярностью. Так, с июня по 11 сентября этот лоукостер будет совершать полеты по направлению Баку-Батуми-Баку два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Учитывая, что продажа билетов началась в марте, большинство билетов по минимальным ценам фактически распроданы, но в целом стоимость этого направления все еще относительно недорогая - 137-155 манатов в одну сторону без багажа.

Многие туристы пляжный отдых в Батуми любят совмещать с посещением Тбилиси. Buta Airways в направлении Баку-Тбилиси сейчас совершает два ежедневных рейса - утренний и вечерний. Причем на все лето можно найти билеты стоимостью в 90 манатов в одном направлении (без багажа). А в случае открытия сухопутных границ между Азербайджаном и Грузией попасть в Батуми станет еще дешевле. После пограничного перехода на грузинской стороне обычно можно найти местных извозчиков, которые прямиком отправляются на побережье Батуми за небольшую плату.

Туристы, предпочитающие не заморачиваться на собственном поиске билетов и отелей на сайтах, могут приобрести в турагентствах недельные туры в Батуми, начиная от $285 (за простой трехзвездочный отель с завтраком) и $550-720 (отель 5 звезд с завтраком). Подобные туры подразумевают авиабилет с багажом, отель и трансфер.

Завораживающая Адриатика

Для любителей Адриатического моря и летней курортной прохлады уже в который год на летний сезон AZAL открывает прямые чартерные и безвизовые рейсы в Черногорию. Так, в рамках летнего расписания полетов 2022 года с 30 июня по 1 сентября по четвергам будут совершаться рейсы по маршруту Баку-Тиват-Баку.

Те, кто уже бывал в Тивате, знают, что это современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Международный аэропорт Тиват - единственный аэропорт на побережье Черногории, расположенный недалеко от его самых популярных курортов. Организаторы этих рейсов отмечают, что помимо завораживающей природы и привлекательности Адриатического моря, одним из ключевых преимуществ этого направления является безвизовый режим для граждан Азербайджана.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом), а также полный ассортимент холодного и горячего питания. А туристические пакеты в Черногорию сейчас доступны к продаже во всех турагентствах Азербайджана. Цены недельных туров варьируются от 700 евро за трехзвездочный отель до 1220 евро (5 звезд). В пакеты включены авиабилет, отель 7 ночей на базе завтраков, страховка, трансфер.

Кроме того, любители Адриатики с 30 июня по четвергам получают возможность на летний период также посетить соседнюю Хорватию. Полеты по утрам в курортный Дубровник будет совершать AZAL. Турагентства уже начали осуществлять продажу недешевых турпакетов в Дубровник.

Так, турпакет на одного человека (с проживанием в двухместном номере) с проживанием в пятизвездочном отеле на базе завтраков на 7 ночей обойдется не менее 1644 евро. В отличие от прошлых лет в этом году для отдыха в Хорватии понадобится оформление визы.

Приятного отдыха!

(Продолжение следует...)

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az