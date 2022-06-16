https://news.day.az/tourism/1471301.html Эстония сняла все ограничения на въезд в страну
Эстония сняла все ограничения на въезд в страну
Власти Эстонии сняли все ограничения на въезд в страну для иностранцев, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства европейской страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Путешественников из третьих стран освободили от предоставления сертификата о вакцинации и сдачи ПЦР-теста перед поездкой.
Отмечается, что данное решение принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19 во всем мире. "Въезд инфицированных граждан не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии", - уточнили в правительстве.
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