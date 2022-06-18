Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Сотни российских туристов второй день не могут вылететь на родину из аэропорта Антальи, сообщает "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рейс "Аэрофлота" должен был вылететь вечером 17 июня, однако его перенесли. По словам пассажиров, представитель авиакомпании сообщил им о технической неисправности борта.

Люди просидели в аэропорту несколько часов, а затем их стали развозить по гостиницам. Новый рейс был назначен на 10.00 мск, однако затем его перенесли на 12.00.