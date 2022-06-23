Работы по реконструкции сделают Карабах привлекательным для туристов

В Азербайджане существует большой потенциал для развития туризма. Карабах - прекрасное место для туризма. Проводимые в настоящее время работы по реконструкции и восстановлению сделают Карабах привлекательным местом для туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель руководителя аппарата Госагентства по туризму Джалил Меликов на заседании азербайджано-румынской межправительственной комиссии.

Он также отметил, что существует большой потенциал для развития отношений с Румынией в сфере туризма.

"Встречи представителей индустрии туризма важны для развития сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в этой сфере", - сказал Меликов.