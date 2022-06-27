Туризм в Европе катится к катастрофе

Авиаколлапс продолжается - туристам в Европе придётся готовиться к настоящему сражению за последние оставшиеся места в связи с бесконечными отменами рейсов и начавшимися забастовками. При этом даже без забастовок туристы в Германии вынуждены стоять по 8-9 часов в очередях чтобы только попасть внутрь аэропортов - и такая ситуация по всей стране, как передаёт корреспондент инфогруппы Турпром из Дюссельдорфа. Удар авиаколлапса накрыл и все курортные страны - Испания, Италия, Португалия, Франция - везде туристы рискуют угодить в настоящее побоище, особенно за места на обратные рейсы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Во Франции, например, в эти выходные из-за забастовки встало множество рейсов бюджетного перевозчика Ryanair. В воскресенье та же ситуация дотянулась до Италии. В следущие выходные та же судьба ожидает туристов, рассчитывавших дёшево улететь в Испанию - там запланирована трехдневная забастовка на следующие выходные, с 30 июня по 2 июля.

Пострадают и отдыхающие, купившие билеты на перевозчика easyJet. Для начала авиакомпания исключила 11 тыс. рейсов из своего летнего расписания. Далее её сотрудники из испаснкого профсоюза USO, объявили, что в связи с этим планируют забастовки. Ожидаются забастовки на трое суток с интервалом в две недели с 1 июля - сотни членов экипажа прекратят работу на базах easyJet в Барселоне, Малаге и Пальме.

Не везёт и остальным: бортпроводники и пилоты, работающие на Malta Air и CrewLink в Италии, также прекратят работу 25 июня. У British Airways около 16 000 работников угрожают присоединиться к 700 сотрудникам службы регистрации в аэропорту Хитроу в запланированной забастовке.

Также, как предупредили европейских туристов "некоторые проблемы могут возникнуть во Франции, Италии и Испании в результате двухдневной забастовки во французском центре управления воздушным движением в Марселе". Эксперты уже высказывают мрачные предположения, что сезон 2022 станет летом массовых протестов, которые парализуют туристическую индустрию в течение всего сезона. А туристам, так рассчитывавшим на отпуск, придётся в прямом смысле сражаться за места на оставшихся рейсах.