Фетхие – «Европа» Турции: различные варианты активного отдыха

Фетхие - один из излюбленных, особенно европейцами, мест отдыха в Турции. Фетхие, считающийся одним из самых красивых регионов Муглы с необыкновенной природой, чистыми пляжами, качественным сервисом, достопримечательностями, древней историей и особенно возможностями для отдыха, в тоже время является самым дорогим курортом. В этой статье мы собрали для вас информацию о том, как можно провести отпуск в Фетхие активно.

Дорога к Фетхие: самый удобный аэропорт Даламан

Ближайший и самый удобный способ добраться до Фетхие - через аэропорт Даламан, который находится в 54 километрах. Отсюда можно отправиться в Фетхие, арендовав машину или воспользовавшись услугами трансферных компаний.

Кроме того, в Фетхие можно добраться на такси, службах HAVAŞ или микроавтобусах, которые отправляются каждые полчаса из центра Даламана. Чтобы добраться до Фетхие из аэропорта, требуется в среднем 40 минут.

Услуги HAVAŞ стоят 17,5 TL, ежедневная аренда автомобиля в среднем 70-80 TL, микроавтобусы Dalaman - 25 TL. Частный трансфер довольно дорогой по сравнению с другими транспортными услугами. Одна поездка в среднем 180-200 TL.

Параглайдинг над Олюдениз

Полеты на параплане - одно из самых увлекательных и незабываемых занятий для многих отдыхающих. Бабадаг, безусловно, самое подходящее место для парапланеризма, которым часто занимаются в Фетхие.

Во время полета открывается великолепный вид, и вы можете с высоты птичьего полета увидеть территорию площадью 200 квадратных километров. Увидеть природные красоты с высоты и парить подобно птице с опытными тренерами - одно удовольствие. Средние цены на парапланеризм меняются каждый год. Вы можете перейти по этому линку, чтобы узнать текущие цены от парапланерных компаний.

Отдых на пляже: Чалышское побережье

Общественный пляж Чалыш стал местом развлечения для тех, кто отдыхает в этом регионе. Поскольку нижние этажи отелей используются под рестораны или развлекательные центры, прогулочная часть практически полностью превратилась в развлекательную зону.

Кроме того, есть места, где можно провести турецкую ночь в палатках. Это тоже альтернативное развлечение.

Экскурсии на полуостров: Карагёзлер

Полуостров Карагёзлер - великолепный полуостров с множеством красивых бухт, расположенный в 7 километрах от центра Фетхие. Залив с захватывающим видом, особенно на закате, является излюбленным местом как фотографов, так и туристов, желающих окунуться в прохладную чистую воду.

В гармонии с природой: Зеленая долина

Зеленая долина, расположенная в 64 километрах от центра Фетхие и неизвестная многим, представляет собой скрытый оазис среди пышных деревьев. Приветствуя отдыхающих, спасающихся от летней жары ледяной водой, долина предлагает туристам возможности для пеших прогулок, пикников и кемпинга.

Плавать в ледяной воде поначалу немного сложно, но когда привыкнешь, становится вполне комфортно. Наиболее популярны здесь надувные палатки, установленные на берегу реки.

Он считается несколько сложным с точки зрения транспортировки. Добираться на внедорожниках не проблема, но путешествовать на обычных автомобилях немного сложно.

Осталось бесплатной еды на 10 минут: Yakapark Cold Water Lake

Это одна из остановок недалеко от древнего города Тлос. Что отличает Якапарк, так это пруд с ледяной водой. Вода настолько холодная, что отдыхающим, которые могут оставаться в воде 10 минут, предоставляется бесплатное питание.

Близлежащие рестораны идеально подходят для трапезы на лоне природы. Он также очень подходит для семейных пикников.

Адреса для романтического времяпровождения: Холм влюбленных

Как следует из названия, ночной вид особенно красив из Ашиглар Тепеси (Холм влюбленных), который находится на обратном пути из Каякея. Это одно из излюбленных мест для молодых пар. Вы можете провести прекрасные моменты с любимым человеком на холме с великолепным видом.

Голубое путешествие в бухты: лодочные туры

Туристы отдают предпочтение двум турам. Первый из них - тур по 12 островам - отправляется от побережья Фетхие около 10 утра и длится до 17.30 вечера. Во время экскурсии вы сможете увидеть красивые бухты, пляжи и природные места.

Другой вариант - тур по Олюденизу. Поездка начинается в 10:00 и может продолжаться до 18:00. Во время экскурсии вы сможете увидеть Долину бабочек, залив Аквариум, залив Холодной воды и многие другие заливы. Во время этих поездок, которые в среднем стоят 80-100 турецких лир, вы сможете увидеть красивые бухты Фетхие.

Веселье до утра: улица Хисароню Барлар

Улицу Барлар можно назвать сердцем Фетхие. Чрезвычайно оживленная улица почти не спит по ночам. На улице Хисароню Барлар много баров, ночных клубов и дискотек, которые предпочитают местные жители и особенно отдыхающие англичане. А улицу Паспатур Барлар в основном выбирает молодежь.

Исторические туры: древние города Фетхие

Колыбель многих цивилизаций Фетхие имеет множество древних городов, которые стоит посетить, а также музеи и исторические руины. Увидеть следы прошлого и отправиться в путешествие по истории можно на экскурсиях по историческим точкам.

Арсада и древний город Араска в Сейдикемере, древний город Кадианда в квартале Ешилюзюмлю, Каякёй, скальные гробницы Аминташ, древний город Пинара и монастырь Афкуле являются основными историческими достопримечательностями. Но обязательно посетите Археологический музей Фетхие, вход бесплатный.

Один из скрытых райских уголков природы: прогулка по деревне Гизли

Хидденкент - одно из чудес природы, он находится на обратном пути из Саклыкенда в Фетхие, и вход в него бесплатный. Спустившись по 200 ступеням и пройдя около 300 метров, вы наткнетесь на природный чудо-водопад. Это идеальное место для пикника и отдыха.

Пут к водопаду нелегкий, придется идти между огромными деревьями, пересекать большие скалы, небольшие ручьи, но все это будет происходить под звонкие трели и птичий перезвон. Также под пение птиц можно полакомиться форелью в окрестных рыбных ресторанчиках и продолжить прогулку.

Обязателен к посещению - ущелье Саклыкент

Совершенно необходимо отправиться на экскурсию в ущелье, которое находится в 40 километрах от центра города. До Яргана легко добраться на личном автомобиле или на маршрутках из районного центра.

Ущелье, образованное многолетней рекой, можно посетить только в летние месяцы. В зимние месяцы из-за подъема уровня воды прогулку по каньону прекращают.

Во многих ресторанах, расположенных на берегу реки или рядом с ней, также подают блюда из форели. В этих местах можно посидеть и поесть в кафешках, цены приемлемые.

Шаг за шагом за историей: прогулка в Ликию

Ликийский путь Фетхие, начинающийся в Фетхие и продолжающийся до Антальи, является самым длинным в Турции и одним из 10 лучших пешеходных маршрутов в мире. Эта дорога, построенная ликийцами для торговых целей, сегодня используется для пеших прогулок.

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат в этот живописный поход. Можно совершить красивую прогулку на природе между историческими местами, заливами, деревнями и лесами.

Заброшенный город: посетите Каякёй

Руины Каякей - один из самых главных достопримечательностей в Фетхие - это великолепное место со своей исторической фактурой. В Каякей, который предлагает захватывающий вид специально для любителей красивых фото, есть заброшенная школа, церковь и около 3500 домов.

Каякёй, старое греческое село, опустело в результате переселения населения, а затем турки хотели заселить его, но и они не жили в селе постоянно. Полностью заброшенный после 1930-х годов, это место сейчас привлекает большое внимание как туристическое направление.

В Каякёй, который находится в 14 километрах от центра, можно путешествовать пешком или верхом. Вы также можете посетить заброшенные дома во время этих туров. Обязательно попробуйте местную еду, которую подают на въезде в город и в местных ресторанах.

Красоты природы: путешествие в Долину бабочек

До Долины бабочек нельзя добраться никаким другим способом, кроме как по морю. В этом смысле следует либо арендовать лодку, либо брать экскурсии. Не забывайте, что с него открывается великолепный вид, туда стоит сходить.

Вы еще долго не забудете свой поход в Долину бабочек. Поднимитесь на гору с левой стороны Олюдениза и полюбуйтесь великолепным видом. Но нужно быть осторожным, так как склоны довольно крутые.

С апреля по июль - лучшее время для посещения Долины бабочек, где обитают 80 различных видов бабочек. Вход в долину 6 TL.

Приятных путешествий!

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