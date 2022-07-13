Турист делал селфи на фоне Везувия и сорвался в кратер

Американский турист упал в кратер потухшего вулкана Везувий в Италии при попытке сделать селфи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 23-летний путешественник из США во время отдыха в Италии отправился с семьей на вулкан Везувий. Отмечается, что американцы достигли его вершины по запрещенному маршруту. На высоте турист решил сделать памятное фото на фоне панорамы города Неаполь и выронил из рук мобильный телефон.

Чтобы поднять смартфон, ему пришлось спуститься вниз по воронке кратера, однако он потерял равновесие, сорвался и пролетел еще несколько метров вниз. Очевидцы позвали на помощь - за путешественником спустились несколько гидов, которые помогли ему выбраться наверх.

На чрезвычайный случай отреагировала полиция, также в готовность был приведен спасательный вертолет. Тем не менее турист отделался порезами и синяками на руках и спине.

Правоохранительные органы предъявили ему, а также его родственникам обвинение в незаконном вторжении на общественную территорию.