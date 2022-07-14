Бронируем отель на Booking.com

Всего на этой платформе представлено более 150 стран и 28 миллионов вариантов размещения, официальный сайт поддерживается на 43 языках, включая турецкий и русский.

Важно помнить, что сам booking.com не является какой-либо сетью гостиниц, площадка всего лишь является посредником между отелями и гостями. Сами сотрудники сайта не публикуют информацию об отелях, администрация гостиницы или владелец квартиры самостоятельно заполняют страницу. Однако этот сервис бронирования ценят за четкий контроль соблюдения всех договоренностей.

В преимущества сервиса Booking.com можно отнести:

Большой выбор отелей и апартаментов.

Вы не платите никаких комиссий, ее платят отели.

Реальные отзывы от гостей. Невозможно оставить отзыв, если вы не забронировали жилье, а отель не подтвердил ваше проживание.

Интуитивный интерфейс, понятный даже начинающим пользователям.

Среди главных минусов - это то, что сам сайт никак не отвечает за качество услуг, оказываемых отелем. Поэтому опираться в этом приходится только на отзывы посетителей.

Краткое руководство - как работать с сервисом

1. Выберите язык и удобную вам валюту

Заходим на главную страницу сайта Booking и смотрим на верхнее поле. Здесь же можно выбрать язык и валюту, в которой вы предпочитаете видеть цену на бронирование гостиницы. В личном профиле можно отметить желаемую валюту, но это не будет влиять на данные в объявлении.

2. Пройдите регистрацию

Для поиска вариантов проживания проходить регистрацию на сайте необязательно, однако, если вы создадите ваш личный кабинет, то все ваши настройки по языку и валютам, а также история поиска будет сохраняться в системе, что облегчит использование веб-сайта в будущем.

Кроме того, в этом случае вы сможете воспользоваться уникальными бонусами и акциями. А пользуясь сервисом на постоянной основе, ваш аккаунт будет постоянно повышаться новыми уровнями статуса "Genius", за что вы сможете получать дополнительные скидки.

3. Используйте правильные фильтры при поиске

Чтобы система подобрала подходящие предложения, нужно заполнить все соответствующие поля в форме поиска.

Обязательными при этом являются, разумеется, город, даты проживания и число гостей.

Дальше вы увидите все предложения, соответствующие внесенным данным, а слева под формой поиска - дополнительные фильтры. И именно тут нужно отметить важные для вас пункты, и тогда поиск будет гораздо эффективнее.

В фильтрах указывайте только то, что реально принципиально для вас, а не просто желательно.

Например, если вы не уверены, что точно сможете успеть к выбранным датам - отмечаете пункт "с бесплатной отменой бронирования". Если же размышления: "бассейн - хорошо, вдруг решу искупаться", - лучше его не отмечать, иначе система не покажет вам варианты без бассейна, среди которых могут быть очень выгодные.

4. Отзывы - важнейший фильтр

Обратите внимание на фильтр "Рейтинг" (Review Score). Если вы не готовы рискнуть, отели с рейтингом ниже 8 лучше не бронировать. Рейтинг формируется на основании отзывов реальных постояльцев. Показатель 5-7 говорит о том, что нужно внимательно прочесть отзывы и взвесить все за и против. Оценка ниже 5 - очень плохой сигнал. Поэтому именно на Booking рейтинг даже важнее звездности отеля или апартаментов.

5. Пользуйтесь опцией "Карта отелей"

На любом этапе можно продолжить поиск с помощью карты отелей. Она находится вверху на странице справа (Show on map) и незаменима, если нужен конкретный район или важна удаленность от моря, центра города или какого-либо объекта.

На этой карте отмечены все свободные на ваши даты отели с указанием цены. Если принципиально только расположение и цена - карта отеля серьезно сократит время поиска.

Наведя курсор на вариант, вы увидите краткую информацию о нем, а нажав на название отеля перейдете на страницу отеля.

6. Внимательно прочитайте описание и включенные опции

Запомните простое правило, сам отель напишет на странице описания только о своих преимуществах. А вот есть ли в вашем номере чайник, бесплатный Wi-Fi или есть поблизости место для парковки автомобиля - об этом указывается в самом низу страницы, в списке опций отеля.

7. Почитайте отзывы реальных гостей

Перед бронированием обязательно ознакомьтесь с отзывами уже побывавших в этом отеле или гостевом доме туристов.

На главной странице отеля вы увидите лишь несколько отзывов, чтобы ознакомиться со всеми, нажмите на поле, где указана средняя оценка и количество отзывов. Оно находится в верхнем правом углу страницы.

8. Изучите правила взыскания штрафов в случае отмены бронирования

Многие варианты проживания часто предлагают достаточно большую скидку по сравнению с конкурентами. Однако, когда выясняются подробности, становится очевидным что при бронировании отеля через веб-сайт и его оплаты, то эту сумму вам не вернут в случае, если ваши планы поменяются. Данные варианты размещения отмечаются как Non-refundable. Более гибкие варианты позволяют отменить бронирование в любой момент, за исключением последних трех суток до прибытия.

9. Забронируйте и распечатайте страницу с подтверждением

Если вас устроили все условия и отзывы, опускаетесь до таблицы с вариантами проживания, выбираете нужный номер, указываете количество номеров и нажимаете кнопку "Я бронирую" (I'll reserve).

Для бронирования понадобится кредитная или дебетовая карта. В большинстве случаев деньги не будут списаны сразу, многие отели можно забронировать и без предоплаты, выбрав опцию оплаты проживания наличными или картой при заселении в отель.

Дальше в специальных формах заполните личные данные на языке отеля или английском языке и нажмите кнопку "Завершить бронирование" (Finish booking). После этого администрация отеля получит вашу заявку, а вам на почту поступит подтверждение бронирования. Его нужно распечатать, чтобы при необходимости показать в отеле.

10. Загрузите себе мобильное приложение Booking.com

Смартфон сегодня - неотъемлемый гаджет в нашей повседневной жизни. В приложении Booking практически полноценно заменяет веб-сайт, сохраняет в памяти все ваши бронирования, чтобы они были всегда у вас под рукой. Кроме того, зачастую бывают акции и скидки, которые видны только при бронировании через мобильное приложение. А это - еще один способ сэкономить на проживании.

Что еще важно знать?

Стоимость бронирования на Booking всегда указывается примерно. Она не будет отличаться от реальной в разы, но небольшая корректировка в ту или иную сторону вполне вероятна. Дело в том, что оплата по карте будет проходить в валюте отеля (например, в Турции в евро), а на сайте стоимость указана в выбранной вами валюте.

Сервис Booking предупреждает о том, что "в соответствии с курсом обмена для AZN, действующим в день оплаты во время проживания, а не в день бронирования". Цена в манатах - это только приблизительная сумма, рассчитанная на основе сегодняшнего курса.

В заключении хотелось бы отметить, что есть и несколько других аналогов сервису Booking.com, например, Hotels.com или Expedia, они менее популярны, но общий принцип бронирования жилья и факторы, на которые стоит обратить внимание остаются схожими. Поэтому всегда приценивайтесь к нескольким вариантам, тщательно сравнивайте цены, взвешивайте важные для вас критерии и на основе них принимайте окончательное решение. Так вы не только сэкономите, но и сделаете ваше путешествие приятным и предсказуемым.

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