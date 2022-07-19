Азербайджанцы могут посещать без визы почти 70 стран мира

Компания Henley & Partners представила результаты Индекса паспортов на третий квартал 2022 года, которые основаны на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IAA).

Паспорт Азербайджана переместился с 75-го на 79-е место в Индексе паспортов Henley из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоры о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Азербайджана могут перемещаться без визы или с визой по прибытии по 69 странам мира.

Ниже Day.Az представляет список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без визы:

1. Беларусь

2. Грузия

3. Казахстан

4. Кыргызстан

5. Молдова

6. Узбекистан

7. Российская Федерация

8. Таджикистан

9. Украина

10. Багамские острова

11. Бангладеш

12. Барбадос

13. Боливия

14. Босния и Герцеговина

15. Камбоджа

16. Кабо-Верде

17. Колумбия

18. Коморские Острова

19. Республика Кот-д'Ивуар

20. Куба

21. Пакистан

22. Доминика

23. Эквадор

24. Эфиопия

25. Габон

26. Гвинея-Бисау

27. Гаити

28. Индия

29. Индонезия

30. Иран

31. Ямайка

32. Иордания

33. Лаос

34. Ливан

35. Лесото

36. Макао

37. Македония

38. Малайзия

39. Мальдивы

40. Маршалловы острова

41. Мавритания

42. Маврикий

43. Микронезия

44. Черногория

45. Мозамбик

46. ​​Намибия

47. Непал

48. Никарагуа

49. Оман

50. Палау

51. Палестина

52. Катар

53. Руанда

54. Самоа

55. Сербия

56. Сейшельские Острова

57. Сомали

58. Шри-Ланка

59. Сент-Винсент и Гренадины

60. Тимор-Лешти

61. Того

62. Турция

63. Тувалу

64. Уганда

65. Гамбия

66. Вануату

67. Вьетнам

68. Сенегал

69. Черногория