Туристам назвали самые безопасные места для хранения ценных вещей в отеле

Директор платформы бронирования eBooking.com Тони Раурих (Toni Raurich) рассказал, что пустую бутылку из-под шампуня можно использовать для хранения ценных вещей в номере отеля. Об этом сообщает The Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в гостиницах есть много тайников, куда туристы могут положить деньги и драгоценности. Так, он рекомендует класть более крупные предметы в скрытые карманы чемодана или же посередине матраса, а некоторые ювелирные украшения - в коробочку из-под блеска для губ.

Эксперт также назвал и другие самые безопасные места для хранения вещей, которые могут оказаться на виду. Например, в газете, книге, коробке с бумажными салфетками. "Деньги и ценные вещи можно также положить в конверт и приклеить скотчем к дну ящика или обратной стороне стула", - пояснил Раурих.

В свою очередь Джонатан Уолл (Jonathan Wall), генеральный директор компании SimpliSafe, специализирующейся на обеспечении безопасности в домах, посоветовал оставлять телевизор включенным и вешать табличку "Не беспокоить", покидая номер. Так, по его мнению, можно отпугнуть потенциальных грабителей. Помимо этого, он рекомендует не заселяться в комнату, расположенную на первом этаже.

"Некоторые прячут украшения в душевой кабине или в бачке унитаза. Лучше класть свои вещи в самый простой тайник, чем вообще этого не делать", - считает Уолл.