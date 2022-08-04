В Индонезии цена на экскурсию к комодским варанам выросла в 18 раз за ночь

Сотни индонезийских работников туристической отрасли бастовали из-за резкого повышения цен на билеты в национальные парки, чтобы увидеть комодских варанов. Теперь развлечение стоит в 18 раз дороже - $252. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На повышении цен настояло правительство. Таким образом госслужащие планируют сохранить среду обитания комодских варанов. Плата за вход на два главных острова национального парка Комодо выросла в 18 раз за ночь и теперь составляет $252. Это, по словам местных работников, отпугнет туристов и приведет к сокращению доходов парков.

Местный гид Лео Эмбо заявил: "Это вызвало у нас неуверенность среди нас. Мы решили объявить забастовку даже тогда, когда мы здесь терпим убытки. Это может быть равносильно самоубийству".

Во вторник, 2 августа, телеканал KompasTV показал кадры противостояния между полицией и демонстрантами. Местные СМИ сообщили, что десятки людей были арестованы, а министр туризма Сандиага Уно в понедельник призвал работников провести переговоры с правительством.

Национальные парки Индонезии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До пандемии в год их посещало около 222 тыс. человек. Теперь число туристов сократилось в четыре раза, что привело в упадок индустрию туризма.

В Индонезии обитает около 3,3 тыс. редких комодских драконов, которые могут вырастать в длину до 3 метров и способны убить крупную добычу одним укусом.