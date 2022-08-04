62-летний француз провел 16 часов в перевернутой лодке в Атлантике и выжил

Яхта 62-летнего француза, который ушел в плавание из Лиссабона, потерпела крушение. Мужчина провел под перевернутым судном 16 часов, прежде чем его спасли водолазы. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гражданин Франции отплыл от столицы Португалии утром 31 июля 2022 года. На следующий вечер мужчина подал сигнал бедствия, находясь в 14 милях от испанского побережья в Галисии. Экстренные службы прибыли к мужчине и увидели, что его яхта перевернулась.

Один из спасателей залез на дно судна и достучался до потерпевшего крушение француза. Однако спасти его сразу не удалось, поскольку в море был сильный шторм. Сотрудники экстренной службы прикрепили к яхте поплавки, чтобы судно не пошло ко дну, и уплыли.

Водолазы прибыли только на следующее утро, когда погода успокоилась. Несмотря на 16-часовое пребывание под водой, мужчине удалось самостоятельно выплыть из-под яхты. Сразу после того, как француза доставили на берег, его осмотрел врач. На удивление спасателей и медиков, мужчина был абсолютно здоров.