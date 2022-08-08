Covid-19 вновь бьёт по туризму - на этот раз китайскому. На известном туристам китайском курортном острове Хайнань десятки тысяч туристов не могут выбраться из-за введенного режима изоляции, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Причина - рост числа случаев заболеваемости на курорте плюс так называемая нулевая терпимость властей к ковиду: медики города Санья сообщили, что медики зафиксировали на курорте 229 случаев ковида. В итоге авиасообщение закрыто - и все туристы оказались в ловушке.

В итоге, как заявляют СМИ, заблокированными оказались десятки тысяч путешественников. Местных, так как для въездного туризма Китай пока не открыт. Выпустить туристов местные власти разрешат лишь после того, как они в течение недели пять раз сдадут ПЦР-тест и получат отрицательные результаты. Отели, правда, предложили 50% скидку на период карантина, но очевидно, что это еще один удар по туризму.