Пассажирка самолета подглядела переписку попутчика и потребовала задержать рейс

В Индии пассажирка самолета задержала вылет рейса на шесть часов из-за собственной подозрительности. Об этом пишет газета Mint, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа, на рейсе авиакомпании IndiGo из Мангалура в Мумбаи. Женщина подглядела переписку попутчика со своей девушкой - ей показалось, что мужчина может представлять угрозу для пассажиров.

Авиапассажирка обратилась к бортпроводнику и потребовала отменить вылет. В результате пилоты развернули воздушное судно на взлетно-посадочной полосе, после чего всех пассажиров вывели из самолета на досмотр багажа, который продлился несколько часов.