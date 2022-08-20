Россия обсуждает использование карты «Мир» в Азербайджане

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия ведет переговоры об использовании платежной карты "Мир" с Азербайджаном, Китаем и Египтом. Как передает Day.Az, об этом он сообщил ТАСС.

"Ведем активную работу в этом направлении. <...> На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами", - сказал он.