Какой кофе будете пить?

Для многих из нас кофе стал "топливом", облегчающим начало дня, или напитком, сопровождающим наши самые приятные моменты отдыха и беседы. Со временем каждый из нас открыл для себя множество видов кофе. Но иногда очень трудно решить, что выбрать: американо, мокко, эспрессо, ристретто или маккиато. При этом, мы примерно можем знать, какие из них готовятся с молоком, а какие с водой, но многие до сих пор не имеют информации о сортах и ​​составе этих напитков из кофе.

Для любителей кофе мы представляем характеристики популярных видов кофе.

1 - Espresso

Эспрессо - типичный итальянский кофе.



Если вы из тех, кому трудно просыпаться по утрам без помощи кофе, эспрессо должен быть одним из тех видов кофе, с которыми вы уже знакомы. Потому что этот вкусный итальянский кофе очень крепкий, чем и отличается от других сортов. Считается, что название этого кофе с чрезвычайно высоким содержанием кофеина на миллиграмм происходит от слова "пресс", означающего давление, или "экспресс", означающего быстро. Поскольку это один из самых крепких видов кофе, эспрессо, который любят не все, смягчают молоком или ароматизированными сиропами и используют как основу для приготовления разных напитков из кофе.

2 - Americano

Американо - как следует из названия, это способ приготовления кофе из Соединенных Штатов Америки.



Если эспрессо для вас слишком крепок, но все же любите именно черный кофе, то вам по вкусу будет американо. Этот вид появился во времена после победы во второй Второй мировой войне союзных сил, когда американские солдаты отправились в Италию, и там, посчитав эспрессо слишком крепким, пили кофе, смешанный с водой. При том же соотношении кофеина, что и в эспрессо, американо мягче, потому что в нем меньше кофеина на миллиграмм. Если вы хотите приготовить этот вид кофе, то должны сначала приготовить эспрессо, а затем добавить такое же соотношение воды. Короче говоря, американо готовится из воды и эспрессо в соотношении один к одному.

3 - Cafe Latte

Кафе Латте - как и эспрессо относится к числу типичных для итальянцев способов приготовления кофе.



Если вы любитель кофе с молоком, вам будет интересно узнать важную информацию о Cafe Latte. Латте, что в переводе с итальянского означает молоко, - очень популярный вид кофе, особенно на завтрак. При приготовлении латте молоко перемешивают палочкой и нагревают до 71°С, а когда молоко достигает этой температуры, по емкости, в которой оно нагревается, несколько раз постукивают. Таким образом, пузырьки воздуха в молоке отделяются, и кофе подается, не отделяясь от молочной пены. Обычно его готовят, добавляя порцию эспрессо во вспененное молоко. Другими словами, Эспрессо относится к числу базовых видов кофе. Кафе Латте, подаваемое в тонком высоком стакане, выделяется как один из самых потребляемых видов кофе во всем мире.

4 - Cappuccino

Капучино - как и большинство других сортов кофе, упомянутых выше, капучино имеет итальянское происхождение.

Капучино - это вид кофе, похожий на латте как по своему происхождению, так и по составу. Наиболее существенные различия между двумя сортами кофе заключаются в количестве молока и густоте пенки. В то время как пена капучино более густая и липкая, латте имеет более тонкую пену. Также Cafe Latte подается в стаканчиках объемом 250 мл, а Cappuccino - в маленьких чашках объемом 150 мл. Говоря о маленьком, добавим, что название этого кофе означает "маленькая головка" и описывает молочную пену, покрывающую маленькую коричневую головку. Для приготовления этого вида кофе необходимо, чтобы молоко вспенивалось не менее чем на 2-3 см.

5 - Flat White

Flat White - Хотя это австралийский напиток, сейчас его пьют во всем мире.

Хотя ответом на вопрос, какой стране принадлежит этот сорт кофе, является Австралия, обычно Flat White считается и австралийским, и новозеландским. Считая латте легким напитком, океанианцы принесли в мировую кофейную литературу кофе из двойного шота эспрессо - флэт уайт. С появлением Flat White люди, которые не могут пить кофе без молока, но их не устраивает соотношение кофе в капучино и латте, смогли найти для себя наиболее подходящий вид кофе. Этот напиток, который на самом деле имеет классический размер, сделан из вдвое большего количества эспрессо и подается в чашках объемом около 150 мл. Однако почти все кофейни нашей страны предлагают Flat White разного размера, меняя пропорции. Мы предлагаем вам попросить приготовить его в истинной пропорции, уверены, вам понравится.

6 - Cortado

Cortado - Это сорт кофе из Колумбии.



Колумбийский Кортадо, известный своими кофейными зернами, является одним из молочных видов кофе с интенсивным вкусом, типа Flat White. Молоко смягчает крепкость этого кофе, название которого происходит от испанского глагола "cortar", что означает "резать". В отличие от латте, флэт уайт и капучино, в кортадо равное количество молока и эспрессо. Обычно готовится из 1 порции эспрессо и 1 порции молока, версия Cortado, приготовленная из 2 порций эспрессо, 1 порции молочной пены и 1 порции молока, также очень популярна. Он готовится крайне маленькими порциями и является одним из самых дорогих видов кофе. Тем не менее, кофеманы, которым нравится пить Cortado, сосредоточены на том, чтобы наслаждаться кофе независимо от его стоимости, потому что никакой другой кофе не может сравниться с балансом в этом напитке. Учтите, что 12% всего кофе в мире производится в Колумбии.

7 - Ristretto

Ristretto - один из видов итальяского кофе.

Если вы не любите крепкий кофе, он не для вас, но если вы из тех людей, которые говорят: "Только не эспрессо", вам стоит попробовать ристретто прямо сейчас. Ристретто - это название кофе, который готовится из того же количества кофе, что и эспрессо, но с меньшим количеством воды. Точнее, в нормальных условиях 1 шот эспрессо составляет 30 мл, а 1 шот ристретто - 20 мл. Он заваривается с меньшим количеством воды, что делает ристретто более крепким сортом кофе. Пена ристретто также гуще, потому что поглощается меньше воды. Кофе получил свое название от итальянского слова Ristretto, что означает плотный и короткий. Если вы хотите более крепкий Cafe Latte, попробуйте Ristretto Bianco с молоком, приготовленным из Ristretto. Вкус этого кофе очень крепкий, предупреждаем с самого начала.

8 - Affogato

Affogato - также один из итальянских способов приготовления кофе.

Аффогато - отличный выбор для тех, кто ищет вид кофе для людей, кому нравится кофе с небольшим количеством сахара. Этот сорт кофе, названный в честь итальянского слова "аффогато", что означает "задушенный", содержит 1 шарик ванильного мороженого, пропитанного эспрессо. Когда крепкий аромат эспрессо сочетается с мягким вкусом ванильного мороженого, создается уникальный ароматный сорт кофе. Не удивляйтесь, если увидите аффогато в десертном меню некоторых ресторанов или кафе. Поскольку это кофе, который пьют ложкой, аффогато также можно назвать десертом.

9 - Caffè Mocha

Caffè Mocha - несмотря на то, что этот вид кофе американского происхождения, его название взято из названия города Моча Йемена.

Caffè Mocha - любимый кофе тех, кто любит гармонию кофе и шоколада, представляет собой вид кофе с молоком и шоколадным сиропом. Этот вид кофе, обладающий чрезвычайно мягким и сладким вкусом, некоторые считают десертом. Caffè Mocha подается по-разному разными бариста, как правило, с шоколадной пудрой или какао-порошком. Caffè Mocha, также известный как Moccacinho, Moccacino и Mocha Latte, готовится из вспененного молока, эспрессо и шоколадного соуса. В оригинальном рецепте этот восхитительный напиток подают в стеклянной чашке, с кофе, молоком и шоколадным соусом, выступающими разными слоями. Вариант этого напитка с белым шоколадом также очень популярен среди любителей сладких напитков. Некоторые любители мокко экспериментируют с разными вкусами, добавляя в кофе разные вкусы сиропа. Например, с мокко хорошо сочетается мятный или малиновый сироп.

10 - Filtre kahve

Фильтрованный кофе готовят из разных кофейных зерен. Вы можете приготовить этот кофе в специальной емкости с помощью кофемашины, френч-пресса или отфильтровать кофейные зерна, которые вы измельчите до нужного размера. Фильтр-кофе - это тип кофе, приготовленный из местных зерен. Каждое зерно имеет свой вкус. Наиболее популярные региональные сорта кофе и их характеристики следующие:

Бразильский кофе: с низкой кислотностью и кремовой текстурой, этот сорт кофе имеет вкус темного шоколада, молочного шоколада, карамели и жареного миндаля.

Колумбийский кофе: колумбийские кофейные зерна с высокой кислотностью и крепким составом приправлены шоколадом, карамелью и тропическими фруктами.

Гватемальский кофе: Этот кофе с мягким вкусом имеет ароматы горького какао, фундука и шоколада.

Танзанийский кофе: со вкусом лимона, шоколада, черного чая и ежевики. Чтобы приготовить этот вид кофе легко, достаточно смолоть его в соответствии с оборудованием, которое вы собираетесь варить, а затем заварить в машине с чистой водой.

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