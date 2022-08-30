https://news.day.az/tourism/1491358.html Назван объем пассажиропотока между аэропортами Баку и Санкт-Петербурга
Назван объем пассажиропотока между аэропортами Баку и Санкт-Петербурга
Рост пассажиропотока между аэропортами Баку и Санкт-Петербурга составил 11 процентов.
Об этом сказала во вторник Trend представитель аэропорта "Пулково" Санкт-Петербурга Анна Степанова, передает Day.Az.
По ее словам, на сегодня между городами осуществляют пассажироперевозки три авиакомпании: Utair, "Азербайджанские авиалинии" и "Ир-Аэро".
"В нынешнем году в январе-июле из Азербайджана в Санкт-Петербург прибыло 18 тысяч пассажиров", - сказала она.
Кроме того, по словам Степановой, количество поисковых запросов на туры из Баку в Санкт-Петербург в январе-июле выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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